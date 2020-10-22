دوت الخليج الإخباريةالجمعة 2020/10/23 12:42 ص بتوقيت أبوظبي
أصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية الخميس، ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار "ريمديسيفير" لعلاج مصابي "كوفيد-19" في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في مايو/أيار، وفق ما أفادت شركة "جيلياد" التي تصنّع هذا الدواء.
وأعلنت الشركة تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لـ"كوفيد-19" الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.
وحصلت عقاقير أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط.
وعقب الإعلان ارتفع سهم "جيلياد" في بورصة نيويورك بنسبة 4%.
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