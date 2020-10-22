دوت الخليج الإخباريةالجمعة 2020/10/23 12:37 ص بتوقيت أبوظبي
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 14 إرهابيا بينهم قادة في هيئة تحرير الشام الإرهابية، قتلوا، خلال قصف استهدف اجتماعا لهم في قرية جكارة بريف سلقين قرب الحدود السورية-التركية.
وأضاف المرصد، أن "القصف الذي نفذته طائرة مسيرة، يرجح أنها لـ "التحالف الدولي" استهدف اجتماعاً ضم قادة من هيئة تحرير الشام مع إرهابيين في إحدى المزارع بقرية جكارة الحدودية مع تركيا".
ورصد المرصد السوري، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة لـ "التحالف الدولي" سيارة على طريق بلدة عرب سعيد غربي مدينة إدلب، ما أدى إلى مقتل إرهابيين، واحترقت الجثث بشكل شبه كامل.
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