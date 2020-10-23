دوت الخليج الإخبارية - وكالاتالجمعة 2020/10/23 11:54 ص بتوقيت أبوظبي
قتل 20 جنديا على الأقل، الجمعة، في هجوم لحركة طالبان على قاعدة للجيش جنوب أفغانستان.
يأتي ذلك فيما خيمت أجواء العنف من جديد على مفاوضات السلام بين كابل وطالبان، بمقتل عشرات من قوات الأمن الأفغانية.
خسائر بشرية لحقت بالقوات الأمنية في ولاية تخار، ليل الثلاثاء الأربعاء، إثر هجوم ما زالت مواجهاته متواصلة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.
وقال جواد هجري المتحدث باسم حاكم ولاية تخار، إن عدد القتلى بلغ حتى الآن 25، مشيرا إلى أن طالبان
سيطرت على مواقع في المنازل المحيطة بالمنطقة ونصبت كمينا لقوات الأمن.
والأسبوع الماضي، شهدت ولاية هلمند هجوما كبيرا لطالبان، ما دفع آلاف العائلات إلى الفرار من بيوتها.
وفي عملية أخرى بسيارة مفخخة، قتل قبل أيام 16 شخصا وأصيب 154 آخرون في ولاية غور، في هجوم اتهمت الرئاسة الأفغانية طالبان بالوقوف خلفه، مؤكدة أن هذا العنف "يشكل تحديا خطيرا لجهود السلام".
وفيما يُنتظر استئناف اللقاءات بين الحكومة وطالبان، خلال الأيام المقبلة، يتضاءل مستوى التفاؤل من جانب كابل.
وهو ما عبّر عنه نادر نادري أحد مفاوضي الحكومة الأفغانية، قائلا إن "مستوى العنف يجعل مهمة التفاوض صعبة جدا".
مخاوف أعرب عنها كذلك، الموفد الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل، الذي أكد أن "القتال يقوض عملية السلام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.