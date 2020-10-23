حضرت بـ3 أجيال.. أشهر عائلة في تاريخ الكلاسيكو

على مدار 118 عاما هي عمر المنافسة بين برشلونة وغريمه ريال مدريد، شهدت لقاءات الكلاسيكو بين الغريمين العديد من الأمور والأحداث، منها ما تكرر مرات عديدة يصعب حصرها، ومنها ما لم يحدث كثيرا.

ومن الأمور النادرة في تاريخ الكلاسيكو، أن تكون تلك المواجهة تقليدا داخل أسرة أو عائلة رياضية واحدة، يتوارثه أفرادها جيلا بعد جيل.

ماركوس يورينتي، لاعب أتلتيكو مدريد، كان ممثل الجيل الثالث في تاريخ مشاركات عائلته بالكلاسيكو، حيث سبق أن لعب فيه والده وعمه، واثنان من أجداده.

وكان لاعب الوسط صاحب الـ25 عاما خاض مباراة كلاسيكو واحدة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-2019، وانتهت بالتعادل 1-1، ثم رحل إلى أتلتيكو في صيف 2019.

الجد

رامون مورينو جروسو، لاعب ريال مدريد الراحل، هو جد ماركوس يورينتي من ناحية الأم، وانضم إلى الريال في عام 1964 قادما من أتلتيكو مدريد، واستمر 12 عاما مع الفريق الأبيض.

وشارك جروسو، المهاجم السابق، في 18 مباراة كلاسيكو مع ريال مدريد ضد برشلونة، فاز في 5 منها وتعادل 7 مرات وخسر 6، وسجل هدفا وحيدا.

الأب

والد ماركوس يورينتي هو فرانشيسكو "باكو" يورينتي، الذي انتقل إلى ريال مدريد في 1987 قادما من الجار أتلتيكو مدريد، واستمر 7 سنوات مع الفريق الملكي حتى رحيله إلى كومبوستيلا عام 1994.

وخلال فترته مع الريال، شارك باكو يورينتي في 12 مباراة كلاسيكو ضد برشلونة، فاز في 5 منها وتعادل 3 وخسر 4 مرات، ولم يسجل الجناح السابق أي أهداف.

العم

وعلى عكس شقيقه فرانشيسكو، نشأ خوليو يورينتي في ريال مدريد، لكنه لعب للفريق الأول موسمين فقط بين عامي 1988 و1990، وخلال تلك الفترة شارك لمدة 5 دقائق في الكلاسيكو الذي فاز به الريال 3-2 على البارسا بموسم 1988-1989.

الأسطورة الخالدة

يذكر أن فرانشيسكو "باكو" خينتو، أسطورة ريال مدريد، وأكثر لاعب متوج بلقب دوري أبطال أوروبا (6 مرات) هو الشقيق الأكبر لماريا أنطونيا خينتو، جدة ماركوس يورينتي من ناحية الأب، أي أنه بمثابة جد لاعب أتلتيكو الحالي.

خينتو لعب مع ريال مدريد منذ 1953 وحتى اعتزاله في 1971، وخلال تلك الفترة خاض 38 مباراة كلاسيكو ضد برشلونة، فاز في 20 منها وخسر 11 مرة وتعادل 7 مرات، وأحرز 12 هدفا.

خينتو له شقيقان أصغر منه هما خوليو وأنطونيو، ويطلق عليهما خينتو الثاني والثالث، ولعبا لفترة قصيرة مع ريال مدريد في بداية السيتينيات من القرن الماضي، لكنهما لم يشاركا في الكلاسيكو.

عائلة رياضية

الجدير بالذكر أن عائلة يورينتي-خينتو تزخر بأسماء رياضية أخرى، منها ماريا أنخيلا مورينو، زوجة فرانشيسكو يورينتي وابنة رامون جروسو، ووالدة ماركوس يورينتي، وكانت لاعبة كرة سلة.

فضلا عن ذلك، فإن اثنين من أعمامه، وهما أنطونيو وخوسيه لويس يورينتي، كانا لاعبي سلة في ريال مدريد.

كذلك، فإن اثنين من أبناء أعمامه، سيرخيو وخوان يورينتي، كانا لاعبي سلة أيضا، لكنهما لم يرتديا قميص ريال مدريد.