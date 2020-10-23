أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، بفعل بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، بينما انحسرت جاذبية المعدن الأصفر بدرجة أكبر جراء صعود الدولار والشكوك حيال فرص إقرار حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 229.51 ريال (61.19 دولار) مقابل 231.97 ريال (61.86 دولار) في ختام تعاملات أمس الخميس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى مستوى 200.82 ريال (53.54 دولار) مقابل 202.97 ريال (54.13 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل في السوق السعودية 172.13 ريال (45.89 دولار) مقابل 173.98 ريال (46.39 دولار) عند إنهاء تعاملات الخميس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 133.88 ريال (35.70 دولار) مقابل 135.31 ريال (36.08 دولار) أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السوق السعودية 7,137.36 ريال (1903 دولار) مقابل 7215 ريالا (1924 دولارا).

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فسجل 1606 ريالات (428.20 دولار) مقابل 1623.78 ريال (433.01 دولار) عند سعر إغلاق أمس الخميس.

أسعار الذهب عالميا

انخفض السعر الفوري للذهب 1.2% إلى 1901.16 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4% لتسجل 1902.80 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.1% إلى 24.55 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% مسجلا 880.09 دولار وهبط البلاديوم 1.4% إلى 2371.84 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، إن "رقم طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أفضل كثيرا من المتوقع" يضغط على الذهب، مضيفا أن "تحسن الرقم يقلل من إلحاح إنجاز صفقة تحفيز".

أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة 55 ألفا إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 787 ألفا الأسبوع الماضي، وإن كان المستوى الإجمالي مازال مرتفعا.

وتوقع مسح أجرته رويترز 860 ألف طلب في أحدث أسبوع.

في غضون ذلك، انتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في سبعة أسابيع مقابل عملات رئيسية، مما يرفع تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى، وذلك بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق على قانون جديد لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.