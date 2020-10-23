أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وقال مجلس السيادة، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن "التوقيع تم بصفة رسمية من جانب ترامب، وسيتم الإعلان بعد قليل".

وأضاف البيان أن هذا اليوم "يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".

وكان ترامب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، الإثنين الماضي، أن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".

وأضاف:" فور الدفع، سوف أشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأخيرا، العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة كبيرة للسودان".

واتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على التسريع بتمرير التشريعات الخاصة برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب.





وشدد بومبيو خلال الاتصال على دعم واشنطن لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان.

ولقي إعلان الرئيس الأمريكي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ترحيبا كبيرا في الخرطوم.

ووفقا للقانون الأمريكي، يجب على الرئيس إخطار الكونجرس رسميا بالقرار، وسيكون أمام الكونجرس 45 يوما لمراجعته.

ولا يحتاج القرار للتصويت، لكن يمكن للكونجرس إيقاف القرار بفيتو مشترك من مجلس النواب ومجلس الشيوخ معا، ويصبح القرار ساريا في حال عدم الاعتراض عليه خلال هذه المدة الممنوحة للمراجعة.