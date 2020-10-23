تسبب انفجار، الجمعة، في حريق ضخم بوحدة للمركبات العطرية داخل مصنع للبتروكيماويات، جنوب غرب إيران.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن فرق الإطفاء من المصنع الذي يقع قرب ميناء الإمام الخميني وفرق إطفاء من المنطقة استجابت لاحتواء ألسنة اللهب.

وأضافت الهيئة الإيرانية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الحريق أصبح تحت السيطرة"، مؤكدة أنه لم تقع بسببه إصابات.

ويأتي هذا الانفجار، ضمن سلسلة تفجيرات غامضة تشهدها إيران منذ يوليو/ تموز الماضي، استهدفت مواقع ومنشآت نووية ومحطات كهرباء إلى جانب معسكرات تدريب للحرس الثوري الإيراني.

وفي أغسطس/آب الماضي، اعترفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لأول مرة، عن أن حادث انفجار مستودع داخل منشأة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان وسط البلاد، كان عملا تخريبيا.

ويرى خبراء أمنيون، أن مجموعة العمليات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية والمصانع داخل إيران تؤشر على انهيارها الأمني.

وأكدوا أن هذه الانفجارات ستتسبب في يأس وارتباك داخل النظام الإيراني، لاسيما وأن الشعب الإيراني سينظر له بضعف، وفي هذه الحالة، ستتمكن الانتفاضات الشعبية من توجيه ضربة أخيرة للنظام برمته.