اليوم العالمي لشلل الأطفال.. حقائق ومعلومات عن المرض

شلل الأطفال هو مرض شديد العدوى تحدث الإصابة به بسبب أحد الفيروسات، ويهاجم الجهاز العصبي ويمكن أن يُسبب شللاً في غضون ساعات لا يمكن علاجه.

الإمارات تواصل مكافحة شلل الأطفال في باكستان.. 28 مليون جرعة تطعيم



إنفوجراف.. جهود الإمارات في مكافحة شلل الأطفال عالميا



وفي هذا السياق، تقدم الإمارات منذ عام 2014، الكثير من مواردها وخبراتها ميدانياً من خلال حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال؛ حيث وفرت أمصال التطعيم والمساعدات إلى دول عدة حول العالم تعاني من هذا المرض.