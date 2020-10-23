شلل الأطفال هو مرض شديد العدوى تحدث الإصابة به بسبب أحد الفيروسات، ويهاجم الجهاز العصبي ويمكن أن يُسبب شللاً في غضون ساعات لا يمكن علاجه.
الإمارات تواصل مكافحة شلل الأطفال في باكستان.. 28 مليون جرعة تطعيم
إنفوجراف.. جهود الإمارات في مكافحة شلل الأطفال عالميا
وفي هذا السياق، تقدم الإمارات منذ عام 2014، الكثير من مواردها وخبراتها ميدانياً من خلال حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال؛ حيث وفرت أمصال التطعيم والمساعدات إلى دول عدة حول العالم تعاني من هذا المرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم العالمي لشلل الأطفال.. حقائق ومعلومات عن المرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.