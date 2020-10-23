توقع مسؤول أمريكي رفيع المستوى، إعلان خطوات توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل والسودان اليوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

قال المسؤول ،الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن قرار الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ساعد في تمهيد الطريق أمام السودان ليصبح أحدث بلد عربي يتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال مجلس السيادة، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "التوقيع تم بصفة رسمية من جانب ترامب، وسيتم الإعلان بعد قليل".

وفي وقت سابق كشفت مصادر سودانية مطلعة، لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن وفدا إسرائيليا، زار الخرطوم، الأربعاء، لبحث توقيع اتفاق سلام بين البلدين.

وقالت المصادر ،التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، إن الوفد، الذي لم تعرف تشكيلته، اجتمع مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

وناقش الاجتماع مسألة توقيع اتفاق سلام بين تل أبيب والخرطوم، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عزمها رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بجهود السودان في تحسين علاقاتها مع إسرائيل، معربا عن أمله في أن تستمر هذه الجهود.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، اتفقا خلاله على التسريع بتمرير التشريعات الخاصة برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب.