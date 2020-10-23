سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020.. الليرة تنزف مجددا

عاود سعر الدولار للارتفاع مجددا مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تراجع إلى 6700 ليرة بعد تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في لبنان، ويبدو أن تراجع العملة الخضراء كان مؤقتا حيث واصلت الليرة نزيف الخسائر.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، 7150 ليرة للشراء، و7075 ليرة للبيع، بحسب متعاملين في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وسط أنباء عن مزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الصرافة

وأبقت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء عند سعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

سعر الدولار في البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

اقتصاد لبنان

يحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي حيث بلغت 7600 ليرة لكل دولار.

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.

وبلغ مجموع الدين العام في لبنان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.

وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن احتياطي بلاده من العملات الأجنبية بلغ نحو 20 مليار دولار، وسط مخاوف نقص السيولة مع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية فبراير/شباط أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار، وسط توقعات ببلوغها 15 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني تراجعا بنسبة 58% في غضون 4 شهور.