محرز "النحيل" يكشف عن قدوته والصدمة الأكبر مع مانشستر سيتي

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالجمعة 2020/10/23 03:11 م بتوقيت أبوظبي
كشف الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن 3 لاعبين تمنى السير على خطاهم في عالم كرة القدم، عندما كان صغيرا في السن.
محرز يقدم مستويات جيدة مع الفريق السماوي، وخاض 100 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها 5 ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم قبل الماضي.
وفي تصريحات لقناة السيتي الرسمية، قال محرز إنه كان مولعا بالثلاثي؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والإيفواري ديديه دروجبا هداف تشيلسي الأسبق والفرنسي فرانك ربيري أسطورة بايرن ميونيخ.
وقال في هذا الصدد: "هؤلاء هم اللاعبين الذين كنت معجبا بهم بشكل دائم، كنت استلهم منهم كل ما يتعلق بكرة القدم".
وتطرق الجناح الطائر للحديث عن المدافعين الذين يثيرون مخاوفه ويجد صعوبة في تجاوزهم.
وقال: "بالنسبة لي جميع المدافعين الذين ألعب أمامهم مستواهم كبير ومميز للغاية، ولا يمكنني أن أختار واحدا منهم".
الصدمة الأكبر
محرز تحدث أيضا عن أصعب لحظة مرت عليه منذ انتقاله إلى ملعب الاتحاد قادما من فريق ليستر سيتي الإنجليزي.
وقال: "أسوأ ذكرى بكل تأكيد، هي الإقصاء من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ليون الفرنسي، لكن أجمل لحظة هي مباراتي أمام ليستر سيتي الموسم الماضي في ملعب الاتحاد".
وعن صاحب أفضل لمسة أولى للكرة بين صفوف الفريق السماوي، رد ضاحكا بقوله: "عليكم أن توجهوا هذا السؤال لبيرناردو سيلفا، هو يعرف الجواب جيدا".
واختتم محرز تصريحاته بالكشف عن اللقب الذي كان يسخر به زملاءه منه سابقا بقوله: "كانوا ينادونني بالنحيل".
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