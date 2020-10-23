أكد مستشار وزير الخارجية الأمريكي، براين هوك، أن اتفاقيات السلام مع إسرائيل ستعزز السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دولا أخرى ستنضم لمسار اتفاقيات السلام.

وقال براين هوك في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، إن الشعب الإيراني يريد أن تكون دولتهم طبيعية ليمضي قدمًا بعد طي صفحة دعم الإرهاب.

وأضاف، أن تصنيف حزب الله منظمة إرهابية على قائمة مناقشاتنا مع السودان، وأتوقع أن هناك دولاً أخرى ستصنف حزب الله منظمة إرهابية.

وتابع مستشار وزير الخارجية الأمريكي، نرى ازدهارًا في دول الخليج لأنها تحارب نفوذ إيران، وترديا للأوضاع في لبنان لتعاظم نفوذ حزب الله داخله.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات السلام مع إسرائيل.

وبحسب بيان مشترك، فقد تحدث الرئيس ترامب، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ضرورة توقيع اتفاق سلام.

وذكر البيان، أن ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا اليوم وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وأضاف: "اتفق زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة".