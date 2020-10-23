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"لا أطيق الانتظار".. موهبة جزائرية تستجيب لشرط جمال بلماضي

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موهبة جزائرية جديدة تستجيب لشرط جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء لتمثيل بطل أفريقيا في السنوات المقبلة.

أبدى سعيد عراب لاعب فريق باريس إف سي الفرنسي الصاعد، رغبة قوية في تمثيل منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، استجابة لشرط جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء.

بلماضي طالب بضرورة إبداء اللاعبين أصحاب الجنسيات المزدوجة رغبة صريحة في تمثيل الخضر بشكل علني، من أجل المشاركة مع كتيبة أبطال أفريقيا في الاستحقاقات المقبلة.

حماس كبير

سعيد عراب قال في تصريحات تلفزيونية إنه يتمنى جذب انتباه جمال بلماضي في الأشهر المقبلة، خاصة أنه يُقدم مُستويات مُتصاعدة مع فريقه الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

وقال في هذا الصدد: "أنا متحمس ولا أطيق الانتظار للعب مع منتخب الجزائر، وفي حالة ما وصلتني الدعوة سألبيها على الفور".

واختتم بقوله: "سأحاول تقديم أفضل العروض الممكنة مع فريقي، صحيح أنني لست عنصرا أساسيا بشكل دائم، ولكن الوقت أمامي من أجل فرض نفسي وتطوير مُستواي من أجل التواجد مع أبطال أفريقيا".


يذكر أن رغبة عراب (20 عاما) في تمثيل محاربي الصحراء تبدو صعبة على أرض الواقع، لأن المُنافسة شديدة للغاية في مركز وسط الملعب بشقيه الدفاعي والهجومي، وهو ما سيجعله مُطالبا أولا برفع مُستواه، والانتقال لدوري أقوى.

لكن اللاعب الشاب قادر على تطوير مستواه والارتقاء لمستوى أكبر، خاصة وأنه يمتلك الموهبة اللازمة، ويبقى بحاجة لمزيد من الخبرة من أجل تفجير طاقاته، والحصول على فُرصة مع تشكيلة جمال بلماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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