خوان بادروس.. كتالوني أنشأ ريال مدريد ببذرة من السماء

تأسس نادي ريال مدريد عام 1902، وعاش قصصا حافلة على مدار عن 118 عاما، وحفر لنفسه مكانة بارزة بين أنجح الكيانات الرياضية في العالم، إلا أن أحد أغرب الأمور المتعلقة به، تدشينه على يد رجل قادم من بلاد الأعداء، إقليم كتالونيا

ريال مدريد المنتمي لعاصمة إسبانيا، ويحمل اسمه وشعاره رموزا ملكية، يعود الفضل في تأسيسه لرجل وُلد في إقليم كتالونيا الذي يطالب بالانفصال عن إسبانيا، وتحديدا في مدينة برشلونة عاصمة الإقليم، ومعقل الغريم التقليدي للريال.

وصلت كرة القدم إلى مدريد عن طريق الأكاديميين وطلاب جامعتي كامبريدج وأكسفورد البريطانيتين، الذين أسسوا ناديا يحمل اسم سكاي فوتبول "نادي السماء لكرة القدم"، في عام 1897.

وفي عام 1900 انشق بعض أعضاء نادي سكاي وأسسوا ناديا جديدا، تم تسميته في العام التالي بنادي مدريد، وكان من بين المنشقين خوان بادروس وشقيقه كارلوس بادروس، أول رئيسين لنادي ريال مدريد الذي تأسس في 6 مارس/آذار من عام 1902.

بناء ريال مدريد بسواعد كتالونية

وُلد خوان بادروس في منطقة ساريا بمدينة برشلونة عام 1869، وكان والده أحد رواد تجارة المنسوجات في كتالونيا، وفي عام 1886 وهو بعمر 17 عاما، انتقل مع شقيقه الأصغر كارلوس إلى مدريد وأدارا معا متجرا للأقمشة والملابس.

خوان بادروس كان مولعا بكرة القدم، ومارسها بشكل غير احترافي مع ريال مدريد في سنواته الأولى، وهو أول شخص تولى رئاسة النادي بشكل رسمي بعد تأسيسه، وذلك خلال الفترة من مارس/آذار 1902 إلى يناير/كانون الثاني 1904، وجاء بعده شقيقه كارلوس الذي استمر في المنصب حتى عام 1908.

متجر بادروس في مدريد، الذي اكتسب شعبية كبيرة واشتهر ببيع الملابس الفاخرة، كان المكان الذي شهد ولادة النادي الجديد وعُقدت فيه أول اجتماعات مجلس إدارته، حيث خصص خوان بادروس إحدى الغرف الخلفية به لهذا الغرض.

وبعد 3 أيام من تأسيس ريال مدريد، لعب الكيان الوليد أول مباراة في تاريخه بين أعضاء النادي، حيث تم تقسيمهم إلى فريقين، الأول يرتدي الزي الأزرق ويلعب معه خوان بادروس، والآخر يرتدي الزي الأحمر، فيما تولى كارلوس بادروس تحكيم اللقاء.

وحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، فإن النادي المدريدي استحوذ على فريق كان يدعى إيه سي أميكال، كما تم دمجه مع فريق مودرينو إف سي، قبيل نهاية حقبة خوان بادروس.

وبجانب المساهمة في تأسيس ريال مدريد، أطلق خوان بادروس وشقيقه بطولة وطنية بين الأندية سميت مسابقة مدريد في مايو/أيار عام 1903، وتعد هذه البطولة هي نواة كأس ملك إسبانيا بشكلها الحالي.

كذلك ترأس خوان بادروس الاتحاد الإسباني لأندية كرة القدم عام 1911، ولم تدم رئاسته سوى عام واحد، بسبب الخلافات والصراعات في الكيان الذي يعد بمثابة حجر الأساس للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، الذي تأسس عام 1913.