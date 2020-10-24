أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يحيّر الأسواق

صعدت أسعار الذهب في مصر بنحو 4 جنيهات في ختام التعاملات اليوم الجمعة، واسترد المعدن النفيس الخسائر التي تكبدها في التعاملات الصباحية.

وعالميا استقرت أسعار الذهب، إذ عوضت توقعات بإقرار حزمة تحفيز أمريكية في نهاية المطاف جراء ضغوط فرضها الدولار القوي.



وصعد جرام الذهب عيار 24 بنحو 4.25 جنيه، وسجل 954.25 جنيه مقارنة بنحو 950 جنيها خلال التعاملات الصباحية، بينما صعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 3 جنيهات ليسجل 835 جنيها مقارنة بنحو 832 جنيها في التعاملات الصباحية.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر بنحو 2.75 جنيه، بعد أن سجل 715.75 جنيه مقارنة بنحو 713 جنيها في التعاملات المبكرة من صباح الجمعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 874.75 جنيه، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 556.75 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 477.25 جنيه، أما جرام الذهب عيار 9 فسجل 357.75 جنيه.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر في ختام التعاملات بنحو 24 جنيها وسجل 6680 جنيها.

وعالميا، لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية عند 1903.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن 1% في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.01% إلى 1905.80 دولار.

والذهب الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم المحتمل مرتفع 0.3% في الأسبوع.

وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث السلع الأولية لدى رفينيتيف ميتلز ريسيرش، "المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وزيادة احتمال فوز ديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما من المرجح أن يتمخض عن تحفيز أكبر وضعف الدولار، تساعدان الذهب على الارتفاع.

وأضاف أن مؤشرات اتفاق (للتحفيز في الولايات المتحدة) محتمل في وقت سابق ربما قدمت بعض الزخم الصعودي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول تركيز الأسواق الآن إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن وجهات نظر متناقضة بشدة بشأن الجائحة في المناظرة الرئاسية النهائية أمس الخميس.