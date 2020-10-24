نجوم الوطن العربي يتحدون كورونا من قلب "الجونة السينمائي"

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر. مهرجان الموسيقى العربية في مصر.. 93 فنانا و28 حفلا

وظهر على السجادة الحمراء للمهرجان، النجوم: يسرا، خالد الصاوي، رانيا يوسف، مي سليم، ميس حمدان، هيلدا خليفة، اَسر ياسين وأسرته، تارا عماد، شيرين رضا، عمرو يوسف، سمير صبري، نسرين طافش، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمد فراج، ياسمين صبري، ريم مصطفى، جومانة مراد مها سليم، كندة علوش .

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