رسالة أمل.. بلماضي يغازل الجيل الجديد لمنتخب الجزائر

أشاد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، بقرار مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان أصحاب الجنسية المزدوجة، الخاص بتمثيل "محاربي الصحراء".

وفضل 14 لاعبا شابا لم يتجاوزهم عمرهم العشرين عاما، ارتداء قميص منتخب الجزائر بدلا من فرنسا، خلال مسيرتهم الدولية على مدار السنوات المقبلة.



يأتي ذلك رغم أن هؤلاء اللاعبين ينشطون بين صفوف فرق كبيرة مثل أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان، لكنهم حصلوا على وعد من المدرب بلماضي، بفرصة كاملة مع منتخب بلاده.

بلماضي أجرى مكالمة عبر الفيديو مع اللاعبين الشباب، من أجل تحفيزهم في المرحلة المقبلة، وأكد لهم أنه يتابع مستواهم بشكل مستمر، حسب ما أعلنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وقال في حديثه: "أنتم تحت أنظاري دائما، أرفع لكم القبعة لأنني أدرك مدى صعوبة اختياركم".

وفسر بقوله: "لقد نشأت في فرنسا وأدرك جيدا صعوبة الالتحاق بمنتخب الجزائر في سن مبكر، وهذا الأمر يجعلني فخورا بكم للغاية".

وأضاف: "بدون أدنى شك، سيكون أفراد أسركم سعداء أيضا بتمثيل ألوان منتخب الجزائر، أنتم مصدر فخر لنا جميعا".

بلماضي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أكد لأفراد منتخب الجزائر الجدد، أنهم ينتظرون مستقبلا باهرا في السنوات المقبلة، مؤكدا أن سقف الطموحات لديه لا حدود له.

واختتم حديثه بقوله: "سنكون على موعد مع المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا، نريد أولا أن نضمن التأهل للنسخة المقبلة، قبل أن نفكر في الحفاظ على اللقب".

كان منتخب الجزائر توج بطلا لأمم أفريقيا في النسخة التي أقيمت العام الماضي على الملاعب المصرية، للمرة الثانية في تاريخه.