في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. آمال كبيرة للقضاء على الوباء

يتم الاحتفاء باليوم العالمي لشلل الأطفال في الرابع والعشرين من كل عام، وهو تاريخ ميلاد العالم الأميركي جوناس سالك، الذي تمكن من تطوير أول لقاح فعال ضد المرض.
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ويصيب مرض شلل الأطفال، الصبية دون سن الخامسة، ويعد من الأمراض الفيروسية المعدية، ويصيب النظام العصبي، مما قد يؤدي إلى شلل تام في غضون ساعات قليلة من الإصابة.
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يملك فيروس شلل الأطفال البري 3 سلالات من النمط واحد واثنين وثلاثة. وتم القضاء بنجاح على النمط 2، عام 1999، بينما تم الإعلان عن آخر إصابة بالنمط 3 عام 2012 في نيجيريا.
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