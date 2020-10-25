7 أرقام استثنائية تقود ريال مدريد لحسم الكلاسيكو أمام برشلونة

رياضة

المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في إقليم كتالونيا، شهدت فوزا ملكيا بثلاثية مقابل هدف، ليكرس الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عقدته في ضيافة برشلونة.

وخلال 6 زيارات لزيدان "المدرب" إلى كامب نو، حقق الفرنسي 3 انتصارات وتعادل في مثلها، ولم يعرف طعم الخسارة.

سيرجينو ديست لاعب برشلونة، بات أول لاعب أمريكي يسجل حضورا في تاريخ مباريات الكلاسيكو.

كذلك فإن فيديريكو فالفيردي هو أول لاعب أوروجواياني يسجل هدفا لريال مدريد في تاريخ مبارياته ضد الغريم البارسا.

أما أنسو فاتي لاعب برشلونة الشاب، فقد بات أصغر اللاعبين تسجيلا في الكلاسيكو بعمر يبلغ 17 عاما و359 يوما.

اللاعب نفسه سجل هدف برشلونة رقم 400 في تاريخ مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

فاتي عادل النتيجة سريعا بعد تقدم مبكرا لمدريد بواسطة فالفيردي، لتصبح مباراة السبت أول كلاسيكو يشهد تسجيل هدفين خلال الـ10 دقائق الأولى منذ 13 عاما.

المخضرم سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سجل هدفه الخامس في تاريخ مشاركاته بالكلاسيكو، والأول من ركلة جزاء.