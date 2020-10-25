أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يهبط لهذه الأسباب

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت بمتوسط 3 جنيهات وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 831 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 950 جنيها.

بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 عند 712 جنيها.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، 6650 جنيها، والذي يزن 8 جرامات عيار 21.

كما سجل سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم حوالي 1902 دولار.

خبير يحلل

من جهته قال نادي نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية في مصر، إن بعض المحال التجارية تقوم بخفض في مصنعية الذهب خلال الفترة الحالية وذلك لتشجيع البعض على الشراء وخلق رواج في المبيعات بعد انهيار المبيعات.

وتشهد أسعار الذهب حالة من تراجع المبيعات خلال الفترة الحالية برغم هبوط سعر الذهب اليوم في مصر نتيجة العوامل المؤثرة على السوق، أبرزها السعر المرتفع للذهب، وانتظار البعض لهبوط أكبر في الأسعار وانشغال الأسرة المصرية ببدء العام الدراسي.

وأشار سكرتير الشعبة إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محليا وعالميا، أبرزها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية والذي يشهد استقرارا نسبيا.

عالميا قال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث السلع الأولية لدى رفينيتيف ميتلز ريسيرش، "المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وزيادة احتمال فوز ديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما من المرجح أن يتمخض عن تحفيز أكبر وضعف الدولار، تساعدان الذهب على الارتفاع.

وأضاف أن مؤشرات اتفاق (للتحفيز في الولايات المتحدة) محتمل في وقت سابق ربما قدمت بعض الزخم الصعودي.

ويتحول تركيز الأسواق الآن إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن وجهات نظر متناقضة بشدة بشأن الجائحة في المناظرة الرئاسية النهائية الخميس الماضي.