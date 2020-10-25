حوار.. محمد فضل يتحدث عن عزل مرتضى منصور وسبب تجاهل قميص صلاح

يعد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أحد أبرز عناصر اللعبة خلال الآونة الأخيرة، بالنظر للنجاحات التي حققها في معظم الملفات التي تولى الإشراف عليها.

فضل كان مسؤولا عن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي حصلت مصر على حق استضافتها قبل نحو 5 أشهر فقط من ضربة البداية.



"دوت الخليج الإخبارية" كانت حريصة على الالتقاء بنجم الأهلي والإسماعيلي الأسبق، وأحد الكوادر المبشرة في العمل الإداري الرياضي خلال الفترة المقبلة، للحديث باستفاضة عن بعض الملفات الشائكة.

في البداية.. كيف تقيم عمل اللجنة الخماسية مؤخرا؟

أعتقد أننا أنجزنا العديد من الملفات المهمة خلال وقت قياسي، ونجحنا في وضع نظام يليق بكرة القدم المصرية، مثل الكرة الموحدة وتطبيق تقنية الفيديو وعقد رعاية الملابس ومباراة السوبر المصري في الإمارات، وغيرها من الأمور المعقدة.

أكملنا عمل اتحاد الكرة السابق، الذي أرى من وجهة نظري أنه كان ناجحا، وكل شخص له أخطاء ولكن الأهم أنه لا توجد أغراض أو أهداف شخصية وراء أي قرار.

ما حقيقة تخطيط بعض أعضاء اللجنة لخوض الانتخابات المقبلة؟

أعضاء اللجنة الخماسية يعملون بإخلاص وجهد، وكل فرد منهم لا يسعى لمصلحة أو غرض أو انتخابات، لأنهم لا يرغبون في الاستمرار بعد تلك المهمة، وبالتالي لا ينظرون لمصلحة شخصية.

هدفنا جميعا هو تطوير الكرة المصرية كما قلت، واتخاذ القرار دون النظر لشخص أو ناد مهما كانت طبيعته أو مدى تأثيره.

هل هناك صدام بين اللجنة الخماسية ورئيس نادي الزمالك؟

لسنا في صدام مع مرتضى منصور رئيس الزمالك كما يردد البعض، ولسنا ضد نادي الزمالك نفسه، و ليس لأي منا غرض أو مصلحة والكل أمام القانون واللوائح سواسية.

وبالنسبة لمن يخرج عن النص، هناك لجنة انضباط تعمل بمنتهى الحيادية والاستقلالية ودون تدخل من مجلس الإدارة، ومن يخطئ يتم تقديم مذكرة ضده، قبل أن تصدر قرارات بحقه، ولن نصمت على أي إهانة أو خروج عن النص، مهما كان اسم الشخص أو منصبه.





ما هو موقف اتحاد الكرة من إيقاف رئيس الزمالك؟

اتحاد الكرة جهة تابعة للجنة الأولمبية المصرية، وقراراتها نافذة ويجب تفعيلها على الفور، وبمجرد وصول خطاب إيقاف رئيس الزمالك بقرار من اللجنة لمدة 4 سنوات، فعلناه مباشرة وأخطرنا جميع الجهات سواء الفيفا أو الكاف والأمن والمعنيين بالأمر.

نحن من جانبنا تقدمنا بمذكرتين ضد تجاوزات رئيس الزمالك في حق اللجنة الخماسية ولجان اتحاد الكرة، وكنا نسير في الطريق الشرعي بالشكوى للجنة الانضباط، ولكن عندما وصلت التجاوزات لحد غير مسبوق ودخلت في مناطق لا يمكن معها الصمت، كان لابد من التصعيد والشكوى للجنة الأولمبية، التي أنصفتنا وجاء قرارها بإيقافه 4 سنوات.

ولكن لماذا تمت مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

إرسال قرار الإيقاف للفيفا ليس أمرا مستحدثا، فنحن نرسل تقريرا شهريا للاتحاد الدولي، خاصة وأن اللجنة الخماسية معينة من طرفه بعقد ممتد حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي تقاريرنا الشهرية، شكونا كثيرا من التجاوز في حقنا وفي حق لجان اتحاد الكرة، والسباب بالأعراض والاتهام بالفساد وبأمور لا يصح الصمت عليها.

لكن رئيس الزمالك يؤكد عدم شرعية معاقبته بسبب الحصانة؟

من يتحدث عن الحصانة يجب أن يعرف أنها ممنوحة من الشعب، ولا تمنح صاحبها الحق في الخوض في الأعراض والسباب والتجاوز في حق الجميع بدون أن يتحرك أحد لحسابه.

لابد أن ننفذ تعليمات رئيس الجمهورية، والذي أكد أن أول باب الفساد هو المجاملة، وأن يأخذ كل ذي حق حقه.

دعنا نتحدث عن منتخب مصر.. كيف جاءت فكرة وجود مؤمن زكريا في حملة القميص الجديد؟

عرض قميص المنتخب الوطني بصورة جديدة ومختلفة هو نتاج فكر اللجنة، واقتراح وجود مؤمن زكريا بطلا للحملة الدعائية جاء من قبل حسام الزناتي، كما أن أحمد عبدالله اقترح وجود محمد بركات في الإعلان التشويقي، وخرج العمل بصورة مميزة.

وجهنا الدعوة لعدد كبير من نجوم الأندية للحضور وبعضهم اعتذر لأسباب خاصة، ولكن الرسالة وصلت بوجود مؤمن زكريا الذي يسانده اتحاد الكرة ويدعمه بصورة دائمة.





ولماذا لم يحضر محمد صلاح تقديم قميص المنتخب؟

محمد صلاح هو فخر لأي مصري وعربي ولاعب أسطوري بمعنى الكلمة، وكنا نتمنى أن يكون موجودا في حملة الترويج لقميص المنتخب الجديد.

لكننا لم نطلب منه الحضور من الأساس، حفاظا عليه وعلى حقوقه وحقوق ناديه، وحتى لا نضعه في موقف محرج، نظرا لاختلاف الرعاة.

صلاح لم يرفض كما يدعى البعض، وكان هدفنا الأساسي أن يكون مؤمن زكريا بطلا للحملة، وصلاح سانده بقوة ودعمه ولفت نظر الإعلام العالمي لأزمة مرضه.





ما أسباب إلغاء تجمع المنتخب المصري خلال شهر أكتوبر؟

القرار جاء بالاتفاق مع المدرب حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول، لصعوبة التجمع وللرغبة في استكمال الدوري المصري، وهو بمثابة أفضل إعداد وتجهيز للمنتخب.

وبعد عرض جميع الارتباطات، كان الرأي باستمرار المسابقة هو الخيار الأفضل فنيا ومعنويا ونفسيا ولم نجبر الجهاز الفني على القرار.

كيف ترى فرصة الفراعنة في التأهل لأمم أفريقيا المقبلة؟

لدينا ثقة في عبور تصفيات كأس أفريقيا والوصول للكاميرون، ونمتلك جهازا فنيا قويا ومنتخبا مميزا بوجود اللاعبين المحليين بجانب المحترفين؛ محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا وغيرهم.





ما حقيقة وجود مشاكل في التعاقد لتطبيق تقنية الفيديو بالدوري المصري؟

هناك من يتحدث عن وجود مشاكل في تعاقد تقنية الفيديو، والبعض يروج لأسباب شخصية، ولكن أقول لهؤلاء إن هذا التعاقد اعتمدته وزارتا الرياضة والاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية.

وإذا كانت هناك مشكلة كان سيتم رفض اعتماد التعاقد من إحدى الجهات، وحققنا طفرة بالتعاقد الذي بلغ قيمته 3.5 مليون دولار، ونتملك التقنية بعد انتهاء العقد وفق أحدث سبل التكنولوجيا في العالم.

ما خطوتك المقبلة بعد انتهاء عمل اللجنة الخماسية؟

لا أرغب في خوض الانتخابات، لقناعتي بأنني لا يمكن أن أشرف عليها وأشارك فيها، وبشكل عام لم أحدد موقفي ومجالي بعد انتهاء تلك الفترة، ولم أحدد أيضا فكرة خوض انتخابات الأهلي من عدمه.. هدفي دائما أن أكون ناجحا في كل عمل أتولاه.

أخيرا، هل تؤيد فكرة ترشح صديقك حسام غالي لانتخابات اتحاد الكرة؟

حسام غالي شخصية متميزة، وأرشحه لأن يتواجد في النادي الأهلي ويتدرج في العمل الإداري وأن يكون يوما رئيسا للقلعة الحمراء، وتمنيت وجوده في اللجنة الخماسية ولكنه اعتذر، وأرى أن مكانه الأفضل هو الأهلي وليس اتحاد الكرة.



