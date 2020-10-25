عام على ثورة العراقيين.. ماذا تغير؟

في 25 من أكتوبر 2019 خرج الشباب العراقي إلى الشوارع، واعيا لمطالبه، واضحا في غايته، شريفا في مقصده، حالما بتغيير الأوضاع الكارثية التي آلت إليها الأمور، حيث لا كهرباء في بلد النفط، ولا ماء في بلاد الرافدين.

ما الذي تبقى من ثورة تشرين العراقية في ذكراها الأولى؟

لخص الشباب العراقي مطالبه بتعديل الدستور، وتغيير العملية السياسية الجارية، وتحسين الواقع المعيشي والخدمي، وإيجاد حل للبطالة.

"انتفاضة تشرين" بالعراق.. "دماء" قلصت نفوذ إيران



فما الذي تغير؟