لعبة "ببجي" تطلق مهاما جديدة بمناسبة شهر رمضان

اللعبة ستتيح للاعبين فرصة إنجاز المهام عبر جمع التمر الذي يمكن استبداله في اللعبة بالمكافآت والأدوات

أطلقت ببجي موبايل PUBG MOBILE، الأربعاء، امتنانا لمعجبيها في جميع أنحاء العالم من خلال تغيير الملابس والفعاليات الجديدة في اللعبة بطابع شرق أوسطي.

ويأتي ذلك بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك ودعما لحملة البقاء في المنزل ومبادرات التباعد الاجتماعي العالمية.

وستتاح للاعبين فرصة إنجاز المهام عبر جمع التمر الذي يمكن استبداله في اللعبة بالمكافآت والأدوات، كما ستقام فعالية رمضانية عبر تسجيل الدخول للعبة، والتي تكافئ اللاعبين الذين يسجلون دخولهم لـ7 أيام متتالية بفانوس دائم كجائزة، وفقا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وستتوفر الملابس والأدوات الجديدة حصريا في الصندوق الرمضاني وتضم ملابس وأسلحة ذات طابع عربي، حيث استلهمت الأدوات الجديدة من التصاميم العربية التقليدية لتُضفي لمسة شرق أوسطية على تجربة اللعب الكلاسيكية في ساحة المعركة.

ستمنح عجلة الحظ Lucky Spin عشاق اللعبة فرصة الفوز بمجموعة أدوات تمنحهم تجربة لعب ذات أسلوب فاخر عبر الألبسة والأدوات والسيارات المرصعة بالمجوهرات الراقية.

تشجع لعبة ببجي موبايل عشاق اللعبة واللاعبين حول العالم على استثمار شهر رمضان المبارك في قضاء الوقت مع العائلة والتأمل والتفاني والامتنان والكرم وتطوير الذات.

قال فنسنت وانغ، المدير العام لقسم النشر العالمي وللعبة الببجي في تنسنت جيمز "نود أن نشكر عشاق اللعبة على دعمهم المستمر خلال العامين الماضيين، وصحيح أن الحواجز المادية تفصل بيننا وبين أصدقائنا لكن هذا لا يعني عدم استطاعتنا على التواصل بطرق ذات مغزى من خلال حبنا المشترك للألعاب".

وتابع "لذلك نشجع جميع لاعبي ببجي موبايل على الحفاظ على صحتهم من خلال البقاء في المنزل واتباع نصائح المجتمع الطبي، لنُظهر روحنا التعاونية من خلال الاستمرار في الاستمتاع بلعبة ببجي موبايل بطريقة ممتعة وصحية".

وأوضح أنه تحليا بروح رمضان واتباعا لمبادرات التباعد الاجتماعي التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، توفر ببجي موبايل منصة تجمع العائلة والأصدقاء للتواصل عبر الإنترنت خلال الشهر الكريم في أحداث وأنشطة يلونها الطابع الرمضاني والعربي، والتي صُممت ليستمتع بها اللاعبون بطريقة متوازنة ومسؤولة.