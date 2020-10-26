طريقة عمل الغريبة الناعمة.. 3 وصفات

إليكم ألذ طرق تحضير الغريبة الناعمة ذات المذاق الرائع من خلال بعض الوصفات البسيطة، ومنها الغريبة بالسميد والغريبة بالزبدة.

الغريبة نوع من أنواع كعك العيد اللذيذة، وتعتبر الغريبة الناعمة من الوصفات السهلة في التحضير، حيث يمكن تحضيرها بطرق مختلفة.

لهذا نتعرف سويا على طريقة عمل الغريبة الناعمة، والغريبة بالسميد، وطريقة عمل الغريبة بالزبدة.





طريقة عمل الغريبة الناعمة:

المقادير:

4 أكواب من الدقيق

كوب من السكر الناعم

2 كوب من السمن

مكسرات للتزيين

بياض بيضة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة من الملح

الطريقة:

يتم خفق السمن جيداً حتى يتغير لونها إلى الأبيض.

يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزجا جيداً.

نضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.

يضاف إليها بياض البيض، ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.

يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف، ويوضع بها القليل من الفستق المجروش

ويكرر هذا مع بقية العجينة حتى ننتهي من الكمية.

ترص في الصينية وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة ودون أن يتغير لونها.

تترك حتى تبرد تمام وترص فى طبق التقديم.





طريقة عمل الغريبة بالسميد:

المقادير:

4 أكواب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من السميد الناعم

2 كوب من السمن

2 كوب من السكر الناعم

فانيليا

الطريقة:

تتم إذابة السكر مع السمنة على نار هادئة.

يتم خلط الدقيق مع السميد وتقلب ويضاف إليها خليط السمن والفانيليا، ويتم العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً.

يتم تشكيل العجينة إلى دوائر ويتم رصها في صينية للفرن.

توضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة، ويتم تزيينها بالفستق أو أي نوع من المكسرات.





طريقة عمل الغريبة بالزبدة:

المقادير:

2 كوب من الدقيق

كوب من السكر الناعم

كوب من الزبدة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

فستق حلبي

طريقة التحضير: