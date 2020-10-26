اليوم السادس من رمضان.. دعاء لرفع البلاء والوباء

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، يقول إن "أصدق الدعاء ما يحتاجه الإنسان، وهو أمر متفاوت بين الناس جميعا"

طالب مسؤول ديني مصري، جموع المسلمين، بالتضرع إلى الله في اليوم السادس من رمضان، والدعاء لرفع الوباء والبلاء، مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميا.



وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، جابر طايع، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، الأربعاء، إن "أصدق الدعاء ما يحتاجه الإنسان، وهو أمر متفاوت بين الناس جميعا"، مشيرا إلى إن هذا الدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجرب ويمكن الدعاء به".

والدعاء هو:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ لأَصْحَابِهِ :



اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا". رواه الترمذي (رقم/3502) وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".

وأوضح "طايع" أنه "يمكن للإنسان التركيز على الدعاء برفع البلاء والوباء، مع ذكر حاجته المرادة سواء في سعة الرزق أو سؤال العافية أو غيره من الأمور التي تشغله وتؤرقه".

وشدد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية على أنه "لا يوجد دعاء مخصوص ليوم معين في شهر رمضان الكريم عدا دعاء ليلة القدر".

واستند" طايع" إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر "الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ"، موضحا أنها تكون في الأيام الوترية.

وأوضح المسؤول الديني أن "صيغة الجمع في الدعاء هي الأفضل، كأن يدعي الانسان: اللهم اغفر لي وللمسلمين.. اللهم اغفر لأمة محمد أجمعين".

ومن ضمن الجمع في الدعاء الجمع أيضا بين نصيب الإنسان من الدنيا والآخرة كأن يدعي: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".