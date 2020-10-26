بالفيديو.. "الأمير السعودي النائم" يستجيب مجددا بعد غيبوبة 15 عاما

الأمير يظهر في الفيديو المتداول وهو يقوم بتحريك أصابعه ثم يده، فيما بدا أنه نوع من الاستجابة، بعد غيبوبة دامت 15 عاما.

لا يزال مقطع فيديو الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ويثير تفاعلا لليوم الثالث على التوالي.

ويظهر الأمير في الفيديو المتداول وهو يقوم بتحريك أصابعه ثم يده، فيما بدا أنه نوع من الاستجابة، بعد غيبوبة دامت 15 عاما.

وأعادت الأميرة ريما بنت طلال نشر مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "يا رب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي وإن عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شيء، اللهم اشف حبيبي الوليد بن خالد وفرّح قلوبنا به".



وهذه ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها "الأمير النائم" ويقوم بتحريك أعضاء من جسمه، حيث سبق أن نشرت الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير، الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مقطع فيديو لتحريك "الأمير النائم" رأسه من الجهة اليمنى إلى اليسرى.

وقالت في تعليق عام 2019: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يا رب لك الحمد والشكر".

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".



واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم" وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.



ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره. من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".