أين تعيش جورجينا في فترة عزل كريستيانو رونالدو؟

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أجبر على الابتعاد عن خطيبته جورجينا رودريجيز بسبب فيروس كورونا.

ويخضع رونالدو لفترة حجر صحي خلال الفترة الأخيرة منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك سافر إلى إيطاليا للتواجد مع عائلته.

وتم إعلان إصابة كريستيانو المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات بالفيروس يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وجاءت مسحته الثانية، الخميس، إيجابية أيضا، مما يعني عدم تعافيه حتى الآن، وقد خضع لفحص ثالث ولا يزال في انتظار نتيجته.

وأوضحت صحيفة "كوريرو دا مانها" البرتغالية في تقرير لها أن جورجينا رودريجيز خطيبة رونالدو أظهرت الفحوصات عدم إصابتها بالكوفيد 19، هي وأبناء رونالدو، في الوقت الذي لا تزال فيه مسحة الدون إيجابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جورجينا تعيش حاليا في طابق بعيد عن الطابق الذي يشغله رونالدو في قصره بإيطاليا، للاعتناء بالأطفال، حيث لا يسمح لها ولهم بالصعود للطابق الخاص بلاعب اليوفي كي لا يصابوا بالعدوى.

يذكر أنه على الرغم من أن رونالدو بحالة جيدة ولا تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض، فإنه قد يغيب عن القمة المنتظرة بين يوفنتوس وبرشلونة، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حال عدم ظهور سلبية عينته الأخيرة.