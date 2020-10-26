من التجعيد لفرشاة المرحاض.. قصات شعر مثيرة لرونالدو عبر الزمن

يفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي دوماً تغيير مظهره، ويهتم كثيرا بقصات الشعر، التي غيرت شكله عبر الزمن.

رونالدو ظهر على مدار سنوات عمره التي تخطت الـ35، بالعديد من قصات الشعر التي نالت أهمية كبيرة خاصة أن بعضها ارتبط باسمه.



آخر قصة قام بها اللاعب البرتغالي كانت في الساعات الماضية بعدما حلق كل شعره في أثناء عزلته عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولكن قبل ذلك كان رونالدو مثل إعلان مدفوع الأجر للعديد من قصات الشعر الشهيرة.

في تقرير لها، شددت صحيفة "ذا صن" البريطانية على أن تغيير مظهر رونالدو الدائم مرتبط بعقود الرعاية التي يبرمها مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة.





قصة جورجينا



في الموسم الماضي قام رونالدو بوضع ضفيرة شعر صغيرة مع إزالة الشعر على الطرفين، وهي التسريحة التي أشرفت عليها صديقته الجميلة جورجينا رودريجيز أثناء فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهرت عارضة الأزياء الحسناء في أبريل/نيسان الماضي، مع رونالدو في فيديو شهير، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي تقوم بحلاقة شعره بالماكينة.





تاريخ قصات رونالدو

في فترة الطفولة كان رونالدو يفضل الشعر المجعد، وهو ما يظهر في العديد من الصور له خلال تلك الفترة.

وهناك صور أخرى له في فترة الصبا وهو حليق الشعر تماماً، وهي تسريحة عاد إليها أكثر من مرة، آخرها عقب إصابته بكوفيد 19.





مانشستر يونايتد



مع قدومه لمانشستر يونايتد الإنجليزي في 2003 من سبورتنج لشبونة البرتغالي، ظهر رونالدو مجدداً بالشعر المجعد في أول مران مع الفريق.

وتسببت سخرية زملاء رونالدو منه في تغيير قصة شعره عبر تقصيره نوعاً ما.





يورو 2004



في كأس أمم أوروبا 2004، فضل رونالدو الشعر القصير مع تلوين المقدمة باللون البني.

أما أطول قصة شعر لرونالدو فكانت في موسم 2006-2007، وعرفت باسم "المولييت"، وكانت تعتمد على إعادة الشعر للوراء وجعله "سبايكي" مرفوعا من المقدمة.





فرشاة المرحاض

حين انضم رونالدو في 2009 إلى ريال مدريد، كان يبحث عن قصة شعر جديدة، فقام برفع شعره مثل "فرشاة المرحاض" كما يطلقون على تلك القصة، حيث يقف الشعر كأسنان الفرشاة.

وفي 2018 عاد رونالدو من جديد للشعر المجعد مع تلوينه باللون الذهبي، مما جعل الجماهير تقارن بين تلك الفترة ومرحلة الصبا.





قصات مونديالية



في كأسي العالم 2014 و2018، اختار رونالدو خلال وجوده مع منتخب البرتغال تسريحة الخطوط والتي تعتمد على حلاقة الأطراف، مع وضع خط واضح لتحديد الفارق بين شعر المنتصف والأطراف.





يوفنتوس

في يوفنتوس ورغم أن الدون لم يلعب مع الفريق سوى عامين فقط، إلا أنه قام بتسريحات شعر كثيرة.

رونالدو استخدم رباط الرأس والمعروف باسم "رباط أليس" حين كان شعره يطول، بالإضافة لما سبق ذكره عن ضفيرة جورجينا وحلاقة شعره بالكامل، وأضاف إلى ذلك الشعر الأملس.

ولا تزال جماهير كريستيانو رونالدو في انتظار المزيد من قصات شعره المميزة خلال الفترة المقبلة.

