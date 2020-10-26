من يملك الذهب.. أمريكا الأولى وكنوز الشرق في خزائن 14 دولة عربية

تصدرت أمريكا العالم، كأكبر حائز للذهب خلال أكتوبر/ تشرين أول، دون تغيير منذ أكثر من 10 سنوات على الأقل، برصيد 8133 طنا.

وتشير أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، أن الدول حول العالم التي تملك طنا واحدا على الأقل ضمن أصولها الاحتياطية، يبلغ مجموع ما تملكه قرابة 35.1 ألف طن موزعة على 100 دولة، منها 10.7 آلاف طن في منطقة اليورو (19 دولة).

لكن عربيا، من هم حائزوا الذهب الذين يملكون كميات كبيرة من المعدن الأصفر ضمن أصولها الاحتياطية؟ التقرير التالي يشرح قائمة الدول العربية التي تملك احتياطات من الذهب حجمها 1347 طنا، حتى مطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

تصدرت المملكة العربية السعودية، الدول العربية الأكثر حيازة للمعدن الأصفر، بكمية بلغت 323.1 طنا تشكل نسبتها 4.4% من أصولها الاحتياطية، احتلت فيه عالميا المرتبة 17 من أصل 100 اقتصاد يملك طنا واحدا على الأقل.

لبنان

في المرتبة الثانية عربيا، جاء لبنان التي تواجه اليوم واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتسبب بتراجع أسعار الصرف، إذ بلغ حجم حيازتها من الذهب 286.8 طنا تشكل نسبتها 36.4% من إجمالي الأصول، احتلت فيه عالميا المرتبة العشرين.

الجزائر

جاءت الجزائر وهي الدولة النفطية وتملك احتياطات من الغاز الطبيعي لكنه تواجه تحديات مالية، في المرتبة الثالثة عربيا، بينما جاءت في المركز 26 عالميا ضمن أكبر حائزي المعدن الأصفر حول العالم، بحجم بلغ 173.6 طنا، تشكل نسبتها 16.7% من إجمالي أصولها الاحتياطية.

ليبيا

وحلت في المرتبة الرابعة جاءت ليبيا، التي ما تزال تعاني للعام التاسع على التوالي من توترات أمنية، إذ بلغت احتياطاتها نحو 116.6 طنا بنسبة 8.7% من مجمل الأصول، بينما عالميا جاءت في المرتبة 33، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

العراق

وجاءت العراق في المرتبة الخامسة بعد ليبيا، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبلغ حجم احتياطي الذهب لديها، نحو 96.3 طنا بنسبة 8.8% من مجمل احتياطاتها، بينما جاءت عالميا في المرتبة 38، وفق البيانات.

مصر

في المركز السادس بعد العراق، تأتي مصر التي تملك احتياطات من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية بحجم بلغ 79.7 طنا تشكل نسبتها 13.3% من مجمل الاحتياطات، بينما عالميا جاءت في المرتبة 39، وفق مجلس الذهب العالمي.

الكويت

سابعا جاءت دولة الكويت الغنية بالنفط، إذ تملك احتياطات من المعدن الأصفر ضمن أصولها الاحتياطية بحجم 79 طنا تشكل نسبتها 10.1% من مجمل الأصول، بينما جاءت عالميا في المرتبة 41.

الأردن

في المرتبة التاسعة عربيا والمرتبة الخمسين عالميا، جاءت المملكة الأردنية الهاشمية بإجمالي احتياطيات من الذهب قدها 43.5 طنا، تشكل نسبتها 17.4% من إجمالي أصولها الاحتياطية.

في المرتبة العاشرة عربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة التي بدأت ببناء احتياطاتها من الذهب منذ 2015، لكنها تملك أصولا نقدية كبيرة بالعملات الأجنبية، إذ تملك احتياطات ذهب حجمها 38.9 طنا، تشكل نسبتها 2.5% من إجمالي أصولها الاحتياطية.

في المرتبة الحادية عشرة عربيا والـ 61 عالميا، جاءت سوريا التي تملك 25.8 طنا من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية، ثم المغرب في المرتبة 12 عربيا بـ 22.1 طنا، بينما احتلت الترتيب 63 عالميا.

في المرتبة 13 عربيا، جاءت تونس التي تملك 6.8 أطنان من الذهب احتلت به المرتبة 80 عالميا.

تبعتها في المرتبة 14 عربيا البحرين بحجم 4.7 أطنان من الذهب، وضعتها في المرتبة 86 عالميا، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.