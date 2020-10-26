حقول النفط الليبية.. رحلة العودة من ظلام الإغلاق

أنهت ليبيا الإغلاق الشامل لحقولها النفطية عبر إعادة تشغل آخر حقولها المغلقة وهو "حقل الفيل" الإثنين.

وتتوزع أحواض النفط الليبية إلى 4 أحواض منتجة هي: سرت، وغدامس، ومرزق، ثم تريبوليتانيا البحري، بالإضافة إلى حوضين آخرين غير منتجين، هما الكفرة في الجنوب الشرقي وحوض برقة المنبسط في الشمال الشرقي، بحسب شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.







حوض سرت

يعتبر حوض سيرت من أهم الأحواض وأصغرها عمراً، ويقع في شرق ليبيا، ويضم 16 حقلاً منتجاً، ويبلغ إجمالي النفط القابل للاستخراج فيها أكثر من 500 مليون برميل، وما يزيد على 33 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ويحتل الحوض الترتيب 13 عالميًا من حيث الهيدروكربون، وهو الأول على مستوى أفريقيا من حيث غزارة الإنتاج. وينتج الحوض "زيت حلو" تتراوح درجته (API 44-32)، ومحتوى كبريت منخض جداً بين 0.15% و0.66%، وأكبر حقوله كان ينتج حوالي 200 ألف برميل يومياً في العام 2011.

أهم حقوله السرير النفطي وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا على الإطلاق، ويقدر الاحتياطي العام في الحوض بأكثر من 117 مليار برميل مكافئ، وهو ما يعادل 89% من إجمالي النفط المكتشف في ليبيا.

ويبلغ إنتاج حقل السرير حاليا حوالي 225 ألف برميل / يوم، ويمكن زيادة الإنتاج منه إلى 300 آلف برميل بتنفيذ برامج صيانة الآبار المقفلة وحفر المزيد من الآبار التطويرية.

حوض غدامس

يغطي مساحة 390 ألف كيلو مترا مربعا، ويقع إلى الشمال الغربي من ليبيا، وتمتد أجزاء منه داخل التراب التونسي والجزائري، ويحوي الحوض 3.5 مليار برميل مكافئ بقدرة إنتاجية وصلت في العام 2009 إلى حوالي 950 مليون برميل مكافئ، ويقع به حقل الوفاء المزود الرئيس للغاز في مشروع غاز غرب ليبيا.

حقل الوفاء

أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي، يقع على بعد 160 كلم جنوب مدينة غدامس، جنوب غرب طرابلس، بالقرب من الحدود الجزائرية ويعد امتدادا لحقل عين أمناس بالجزائر، ويرتبط حقل الوفاء النفطي والغازي بأنبوب نحو مجمع مليتة، ومنه يتم تصدير الغاز إلى إيطاليا، عبر أنبوب تحت البحر.

ينتج حقل الوفاء، نحو 37 ألف برميلا من النفط والمكثفات و22.5 ألف برميل من الغاز الطبيعي المسال يوميا.

حوض مرزق

يغطي مساحة واسعة في الجنوب الغربي، ويبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج به أكثر من 5 مليارات برميل مكافئ، وفيه يقع حقل الشرارة، الذي وصل إنتاجه في سبتمبر/ أيلول 2011 إلى 400 ألف برميل يومياً، وحقل الفيل النفطي الذي بلغ ذروة إنتاجه بوصوله إلى 125.7 ألف برميل يومياً العام 2010.



حقل الشرارة

يقع في أقصى الجنوب الغربي الأول بلا منازع بإنتاج يفوق 300 ألف برميل يوميا قبل الإغلاق أكبر حقل نفطي بالبلاد ويقع في إقليم فزان



اكتشف عام 1980 وطورته پتروم. وتشغله وتملكه شركة رپسول الإسپانية، ويبلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة 3 بلايين برميل (403×106طن).

حقل الفيل

يقع في حوض مرزق بجنوب غرب ليبيا، كان يحتوي حتى عام 2007، على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات، وينتج 100 ألف برميل يوميًا، وهو أكبر حقل نفط في حوض مرزق.

ويعتبر حقل الفيل مشروعا مشتركا بين إدارته، المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة إني الإيطالية. وفي 3 أبريل/ نيسان 2008، قامت شركة إني الإيطالية بمنح شركة كازپروم الروسية حصة الثلث في حقل الفيل في ليبيا.

حوض تريبوليتانيا البحري

يقع في المياه الليبية إلى الشمال الغربي باتجاه مدينة صبراتة، ويبعد 121 كلم عن طرابلس العاصمة، ويقع به حقل البوري البحري، الذي يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج فيه ملياري برميل نفط، ويعتبر أكبر اكتشاف في البحر المتوسط حتى الآن، وكان الحقل ينتج 45 ألف برميل يومياً بنهاية 2009.

حقل البوري

يقع على احتياطات هامة من النفط والغاز، تصل إلى 2 مليار برميل من النفط، وينتج 30 ألف برميل يوميا.



يعد أول حقل نفطي بحري في ليبيا، بعد اكتشافه في 1976، وتم تشييد ميناء عائم بالقرب منه، يسمى ميناء غزة، ويعتبر بمثابة ميناء نفطي، لكن على البحر.

ميناء البريقة

يعد ميناء البريقة (240 كلم غرب بنغازي) أول ميناء نفطي أُنشئ في ليبيا – صُدّرت منه أول شحنة من النفط الليبي إلى الأسواق العالمية في عام 1961م، تشرف عليه وتديره شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ويضم منشآت تصنيع وتخزين النفط والغاز، وعن طريقه يصدر إنتاج الشركة من النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، ويوجد به الآن مقر الشركة الرئيسي، حيث الإدارة والأجهزة الفنية التي تشرف على عمليات التشغيل وتخطيط وتنفيذ كافة المشاريع.

يوجد بالميناء 16 خزاناً، والسعة التصميمية للخزان الواحد (286) ألف برميل، وهي تستعمل لتخزين كافة ما تنتجه حقول الشركة من النفط الخام، لتسويقها لمختلف الأسواق العالمية.

وعن الحقول التابعة للشركة والتي تغذي الميناء فهي حقول نفط: زلطن ، الراقوبة ، لهيب ، الجبل ، الرشاد ، رالح ، الوادي، بالإضافة إلى حقول غاز طبيعي هي: الحطيبة ، الصرة ، المقيل، الساحل، الإرادة، الاستقلال.

والمستهدف من الإنتاج 80 ألف برميل من النفط الخام يومياً. يوجد بالميناء عدد من المنشآت الصناعية، هي مصفاة تكرير النفط الخام، ومعمل تسييل الغاز الطبيعي، و مصنعان للميثانول، بالإضافة إلى مصنعين للأمونيا، ومصنعين لليوريا تديرهما الشركة الليبية النرويجية للأسمدة.

ميناء رأس لانوف

على بعد 100 كلم تقريبا غرب ميناء البريقة يقع ميناء رأس لانوف النفطي التي تديره شركة الهروج للعمليات النفطية، و يضم 13 خزان بسعة تخزينية تصل إلى 6.5 مليون برميل من النفط الخام.

بعد توقف الميناء في أحداث فبراير/ شباط عاد ليستأنف نشاطه في استقبال النفط الخام من الحقول في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2011، و تصدير أول شحنة في 27 من نفس الشهر.

ميناء السدرة النفطي

يُعد ميناء السدرة النفطي من أكبر الموانئ النفطية في ليبيا، يقع بمنطقة السدرة 180 كيلومتر شرق مدينة سرت، تم افتتاحه عام 1962، وتديره شركة الواحه للنفط.



تبلغ قوته الإنتاجية 400 ألف برميل، بسعة تخزينية 6 ملايين برميل، وعلى إثر الصراعات المسلحة تعرضت سبع خزانات للتدمير والحرق من أصل 19 خزانا.

ميناء الزاوية النفطي

ميناء الزاوية النفطي، يقع في مدينة الزاوية (48 كلم غرب طرابلس)، أُنشئ عام 1974، تديره شركة الزاوية لتكرير النفط، ويعمل بشكل رئيس لتلبية طلب السوق المحلي من المشتقات النفطية، وتصدير الفائض من النفط الخام للأسواق العالمية.



ويشمل الميناء ثلاثة مراس بحرية تتم عن طريقها عمليات الشحن والتفريغ للنفط الخام والمشتقات النفطية، ويعمل بوحدتي تكرير، قوة كل واحدة (60.000 ألف) برميل.

يغذي الميناء حقلي الشرارة و الفيل، بقدرة إنتاج تصل إلى 360 ألف برميل نفط خام، تستهلك منه مصفاة الزاوية قرابة 120 ألف برميل، والباقي يتم تصديره للأسواق العالمية.

تعرض الميناء للتوقف عن العمل مرات عديدة بسبب الصراعات و الاحتجاجات، أبرزها إقفال صمام النفط في منطقة الرياينة غرب البلاد بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على الحقول، كما أن اسم الميناء ارتبط كثيراً بعمليات تهريب المحروقات المدعومة إلى خارج البلاد.

ميناء الحريقة

يقع بمدينة طبرق (400 كلم شرق بنغازي) ويتربع الميناء الذي اُفتتح عام 1966، على مساحة كبيرة من خليج طبرق، وتقدر قوته الإنتاجية بحوالي (200 ألف برميل يومياً)، وقوته التخزينية تصل إلى (830.000) ألف برميل، وتديره وتشرف عليه شركة الخليج العربي للنفط.

المرسى توقف عدة مرات عن العمل منذ فبراير/ شباط 2011، بسبب الاحتجاجات والاعتصامات، والتي تحدث أحيانا في مقر إدارة فرع الشركة، وأحيانا أخرى في الحقول التي تضخ للميناء، ويحتوي الميناء على رصيفين ما يمكنه من تسيير ناقلتي نفط في وقت واحدة.

يعتمد ميناء مرسى الحريقة على حقلي السرير ومسلة الذين يبعدان عن الميناء 513 كلم تقريبا جنوب غرب الميناء.

ميناء الزاوية النفطي

يقع في مدينة الزاوية (48 كلم غرب طرابلس)، وأُنشئ عام 1974، تديره شركة الزاوية لتكرير النفط، ويعمل بشكل رئيس لتلبية طلب السوق المحلي من المشتقات النفطية، وتصدير الفائض من النفط الخام للأسواق العالمية.

ويشمل الميناء ثلاثة مراس بحرية تتم عن طريقها عمليات الشحن والتفريغ للنفط الخام والمشتقات النفطية، ويعمل بوحدتي تكرير، قوة كل واحدة (60 ألف) برميل.

يغذي الميناء حقلي الشرارة والفيل ، بقدرة إنتاج تصل إلى 360 ألف برميل نفط خام، تستهلك منه مصفاة الزاوية قرابة 120 ألف برميل، والباقي يتم تصديره للأسواق العالمية.

تعرض الميناء للتوقف عن العمل مرات عديدة بسبب الصراعات والاحتجاجات، كما أن اسم الميناء ارتبط كثيراً بعمليات تهريب المحروقات المدعومة إلى خارج البلاد.

ميناء مليتة

يقع في مدينة العجيلات في ليبيا شرقي مدينة زوارة، وتشتهر بمجمع مليتة للنفط والغاز وبميناء مليتة النفطي، كما يمر منها خط أنابيب للغاز يصل إلى جزيرة صقلية الإيطالية بمسافة 450 كيلومترا، وتكلف إنشاؤه نحو 5 مليارات دولار، حيث سيؤمن تزويد إيطاليا ودول أوروبية بـ8 بلايين متر مكعب من الغاز سنويا.

ميناء غزة العائم

دخل الخدمة رسمياً في يناير / كانون الثاني عام 2017 بسعة أكثر من مليون ونصف المليون برميل، يطفو في حقل البوري النفطي وحل محل الخزان العائم القديم سلوق، بعد رحلة من حوض بناء السفن فى جينهاى بكوريا الجنوبية مرورا بالمحيط الهندى والبحر الأحمر ثم البحر الأبيض المتوسط.