بالصور ..هؤلاء ضيوف ترامب وميلانيا بعيد "الهالوين"

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا مجموعة من الأطفال يرتدون أزياء تنكرية خلال حفل عيد الهالوين في البيت الأبيض.

وحرص الرئيس والسيدة الأولى على التقاط الصور مع الأطفال "راغبى الحلوى" بمناسبة "الهالوين" (عيد الفزع)، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وتظهر الصور ترامب وميلانيا في صورة مع طفلين يرتديان أزياء الرئيس والسيدة الأولى، أثناء الترحيب بالأطفال في البيت الأبيض والاحتفال وتوزيع الحلوى واليقطين واستعراض الأزياء، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وفي ظل استمرار جائحة كورونا، كان من الضروري إجراء بعض التغييرات على الاحتفالات، حيث لم يتمكن ترامب من توزيع الحلوى على الأطفال شخصيًا.

وبدلاً من ذلك، قدمت الحلوى للضيوف أثناء مرورهم بالبيت الأبيض في الحديقة الجنوبية، كما طُلب من جميع الأطفال- الأكبر من عامين- ارتداء كمامة، بينما ارتدى عمال توزيع الحلوى قفازات.

وشملت الأزياء أحادي القرن والديناصورات والأبطال الخارقين وما بدا أنه الأزياء المفضلة للرئيس والسيدة الأولى في المساء.

وفي وقت لاحق، كانت فتاة صغيرة تمر أمام عائلة ترامب مرتدية زي أميرة، وتنظر مباشرة إلى الكاميرات التي تواجه البيت الأبيض وتلوح بيدها وهي تشق طريقها، دون أن تلاحظ الرئيس خلفها.

كما أحضرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، وهي أم حديثة إلى حد ما، ابنتها بليك البالغة من العمر 11 شهرًا إلى الحفلة، وكانت الطفلة ترتدي زي فأر والتقطت أيضًا صورة مع الرئيس والسيدة الأولى.