حبس كانتورك.. أردوغان يُناور واشنطن بموظف القنصلية

قضت محكمة تركية، الثلاثاء، بسجن موظف محلي في القنصلية الأمريكية في إسطنبول لأكثر من 5 سنوات بزعم"مساعدة منظمة إرهابية"

وحكم على الموظف التركي ميتي كانتورك بالسجن لخمسة أعوام، وقد مثل أمام المحكمة طليقا بعدما رفعت عنه في يونيو/حزيران 2019، الإقامة الجبرية التي فرضت عليه في يناير/كانون الثاني 2018.



وجاء حكم السلطات التركية بعد أيام من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد الولايات المتحدة الأمريكية حول منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

والجمعة الماضي، هددت واشنطن تركيا بـ"عواقب وخيمة" بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة "إس-400"



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جوناثان هوفمان إن "علاقات البلدين قد تتأثر بشكل كبير بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ".

يشار إلى أن نظام "إس-400"، هو نظام دفاع جوي متحرك يمكنه التصدي للطائرات والمقذوفات والأشياء الأخرى في الجو، ويمكن حمل وحداته، التي تتكون في العادة من عدة صواريخ ورادار ومركز قيادة بواسطة شاحنات، ويمكن النظام أن يعمل بصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.



وسبق أن استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج طائرات إف 35، بسبب شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي، كما هددت بفرض عقوبات على أنقرة.

وقائع سابقة

وفي يونيو/حزيران، قضت محكمة في إسطنبول بالسجن 9 أعوام في حق موظف تركي آخر في القنصلية الأمريكية هو متين توبوز بتهمة "مساعدة مجموعة إرهابية".



ويومها، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن "صدمته الكبيرة" للحكم آملا أن "يلغى سريعا".

وآثرت محاكمتا كانتورك وتوبوز سلبا في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة.