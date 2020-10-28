تاريخ شاحنات فورد.. 14 صورة تحكي رحلة التحدي في الطرق الوعرة

منذ ظهورها في النصف الأول من القرن الماضي، قدمت فورد من شاحنتها F-Series نحو 14 جيلا احتلت بها قائمة الأعلي مبيعا في أمريكا.

وعرض موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، عرضا مميز من التصميمات يكشف مراحل تطور شاحنات فورد F-Series، بمختلف أجيالها، وكانت التصميمات من تصميم موقع Fleet Logging.

وقدمت فورد من هذه الشاحنة الرائعة 14 جيلا مختلف منذ ظهورها الأول في النصف الأول من القرن الماضي، وحتى عام 2020 الحالي، قرابة المائة عام.

بدأ الموقع بالجيل الأول من الشاحنة F-1، والذي ظهر في عام 1948، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1952، على مدار 27 عام، دعم هذا الجيل مكانة الشاحنة وأكسبها شعبية كبيرة، وقدم من هذا الجيل فئات F-2 و F-3.

بداية من عام 1953، ظهر الجيل الثاني من شاحنات فورد F-Series، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1956، وقدمت منه فئة F-100.

بعد ذلك قدمت فورد الجيل الثالث من شاحنات F-Series، بداية من عام 1957، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1960، وكان هذا أول جيل يطرح بقدرات لاقتحام الطرق الوعرة، ونظام الدفع الرباعي.

وبداية من عام 1961، وصل الجيل الرابع من الشاحنة واستمر حتى عام 1966 بالأسواق، وكان أول جيل من شاحنات F-Series، تطرح بخاصية I-beam للواجهة الأمامية.

الجيل الخامس من الشاحنات، طرح بداية من عام 1967، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1972، وزادت فورد من حجم شاحناتها F-Series، عبر هذا الجيل، بمنحها قاعدة إطارات أطول.

وبداية من عام 1973، ظهر الجيل السادس من شاحنات فورد F-Series، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1979، وكان هذا الجيل بوادر ظهور فئة F-150 المميزة من هذه الشاحنات.

وفي عام 1980، طرح الجيل السابع من شاحنات فورد F-Series، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1986، وكان الظهور الرسمي الأول لفئة F-150 من شاحنات فورد، مع توقف طرح فئة F-100 بداية من عام 1984.

وبداية من عام 1987 طرح الجيل الثامن من الشاحنة، واستمر تواجده حتى عام 1991، وطرح هذا الجيل بمحرك V8 بسعة 5.8 لتر، وينتج قوة 210 أحصنة.

الجيل التاسع من شاحنات فورد F-Series، وصل بداية من عام 1992، واستمر تواجده حتى عام 1997، وتوفر بمحرك V8 بسعة 5.8 لتر ينتج قوة 240 حصانا.

بداية من عام 1997 وصل الجيل العاشر من شاحنات فورد، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 2004، وتوفر هذا الجيل بمحرك V8، ينتج قوة تصل لـ 380 حصانا، وتوفرت منه فئات F-250 و F-350.

وطرح الجيل الـ 11، من الشاحنة بداية من عام 2005، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 2008، وكان يتوفر هذا الجيل للمرة الأولى بمميزات فارهة لم تطرح بها شاحنات فورد F-Series، من قبل.

بداية من عام 2009 ظهر الجيل الثاني عشر من شاحنات فورد F-Series، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 2014، وتوفر بمحرك فئة V8.

وطرح الجيل الـ 13 من شاحنات فورد بداية من عام 2015 واستمر تواجده حتى عام 2020 الجالي، وقدمت منه فئات مميزة نافست بها فورد شاحنات مثل Ram 1500.

وبداية من عام 2021، يطرح الجيل الـ 14 من شاحنات فورد F-Series، والذي أعلنت عنه فورد كونه النسخة الكهربائية الاولى التي تقدم من الشاحنة.



