البحرين وأمريكا.. علاقات استراتيجية يعززها التعاون العسكري

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، مع مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي تعزيز علاقات التعاون العسكرية والدفاعية.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني لوزير الدفاع الأمريكي، في قصر الصخير، بمناسبة زيارته للمملكة.



وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأعرب عاهل البحرين عن تقديره لجهود الوزير مارك إسبر في تعزيز علاقات البلدين.





وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تربط بين البحرين وأمريكا، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو متواصل في جميع المجالات، كبلدين صديقين وحليفين تجمعهما علاقات تاريخية عميقة.

وأكد، بحسب وكالة أنباء البحرين، أن "العلاقات البحرينية الأمريكية مبنية منذ عقود على الثقة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تحقيق أهداف ومصالح البلدين الصديقين".





ونوه بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام الاقليمي والعالمي وحرصها على تعزيز التعاون المشترك مع مملكة البحرين.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي، عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على حفاوة الاستقبال وعلى جهوده في توثيق علاقات الصداقة الوطيدة والتعاون المتبادل.





وأثنى على دور البحرين المحوري كشريك مهم منذ عقود طويلة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



