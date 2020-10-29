كورونا يمنح زعيمة ماينمار تصويت "vip"

أجبرت قيود فيروس كورونا المستجد، أونج سان سو كي، زعيمة ميانمار، الخميس، على التصويت المبكر في العاصمة نايبيداو، قبيل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

يأتي هذا بعدما عجزت عن السفر إلى البلدية المُسجل بها اسمها في سجل الناخبين قرب يانجون بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحثت أحزاب المعارضة الحكومة على إرجاء الانتخابات بسبب زيادة حالات الإصابة بالفيروس لكن سو كي، التي تتزعم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، تمسكت بموعدها المقرر في 8 من نوفمبر/تشرين الثاني.





ووضعت سو كي كمامة وارتدت قفازات واقية أثناء الإدلاء بصوتها في مركز اقتراع بالعاصمة الإدارية، كما أدلى الرئيس وين مينت بصوته في المركز نفسه.





وتراجعت مكانة سو كي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، على الساحة الدولية بسبب معاملة ميانمار لأقلية الروهينجا المسلمة.

وألغت لجنة الانتخابات التصويت في معظم أنحاء ولاية راخين، التي تجتاحها اضطرابات، بدعوى انتشار العنف.



