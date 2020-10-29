أجبرت قيود فيروس كورونا المستجد، أونج سان سو كي، زعيمة ميانمار، الخميس، على التصويت المبكر في العاصمة نايبيداو، قبيل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
يأتي هذا بعدما عجزت عن السفر إلى البلدية المُسجل بها اسمها في سجل الناخبين قرب يانجون بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحثت أحزاب المعارضة الحكومة على إرجاء الانتخابات بسبب زيادة حالات الإصابة بالفيروس لكن سو كي، التي تتزعم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، تمسكت بموعدها المقرر في 8 من نوفمبر/تشرين الثاني.
ووضعت سو كي كمامة وارتدت قفازات واقية أثناء الإدلاء بصوتها في مركز اقتراع بالعاصمة الإدارية، كما أدلى الرئيس وين مينت بصوته في المركز نفسه.
وتراجعت مكانة سو كي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، على الساحة الدولية بسبب معاملة ميانمار لأقلية الروهينجا المسلمة.
وألغت لجنة الانتخابات التصويت في معظم أنحاء ولاية راخين، التي تجتاحها اضطرابات، بدعوى انتشار العنف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يمنح زعيمة ماينمار تصويت "vip" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.