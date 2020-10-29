فرنسا ترفع درجة التأهب الأمني بعد هجوم نيس

أعلنت فرنسا، الخميس، رفع درجة التأهب الأمني في أعقاب حادث الطعن في نيس جنوب شرق البلاد.
قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، في تصريحات صحفية، إن "حالة التأهب ستشمل المباني ووسائل النقل والأماكن العامة".
وندد رئيس الحكومة بـ"الهجوم الوحشي"، مؤكدا أنه "أحزن البلاد بأسرها".
وأشار أيضا إلى أن "رد الحكومة على الهجوم سيكون قويا وصارما".
وأسفر حادث الطعن قرب كنيسة نوتردام، عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم حالة تم قطع رأسها لامرأة.
وجاء الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني مما ترتب على قطع رأس المدرس صمويل باتي هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني قال إنه كان يريد معاقبته على عرض رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد (ص) على التلاميذ في درس عن حرية التعبير.
ولم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم نيس أو ما إذا كانت هناك أي صلة بالرسوم.
جاء ذلك في وقت تعيش فيه جميع المناطق في فرنسا حالة إغلاق جراء تفشي فيروس كورونا الجديد، إذ يلتزم العديد من السكان ملازمة المنازل، عملاً بتعليمات حكومية.
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