إصابة 3 مسؤولين بالحكومة السودانية بكورونا.. وعينة حمدوك سلبية

أصيب 3 مسؤولين كبار بمجلس الوزراء السوداني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما جاءت عينة رئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك سلبية.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، إنه تأكدت إصابة محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، وكبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ خضر، ومدير مكتب رئيس الوزراء علي بخيت بكورونا.

وأضاف البيان: "تطبيقاً للإجراءات الصحيّة الاحترازية لوزارة الصحّة الاتحاديّة (السودانية) في التعامل مع جائحة كورونا، تم إجراء فحص شامل للموظفين برئاسة مجلس الوزراء، من ضمنهم رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه ومساعديه".

ولفت إلى أن "نتيجة فحص رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وبقية المسؤولين سلبية".

وأشار مجلس الوزراء السوداني إلى أن المصابين يتلقون العلاج وهم جميعا بصحة جيدة، وتجري عملية التتبُّع والفحص لكل من خالط المصابين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تم الإعلان عن اصابة رئيس حزب الأمة القومي في السودان، الصادق المهدي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).