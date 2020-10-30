إرهابي نيس تونسي.. صادرات الإخوان تروع العالم

فكر متطرف مشحون بالكراهية ينشره إخوان تونس بصفوف شباب البلاد ونشئها، تمهيدا لجيل متطرف يحمل مشعل الدمار والموت أينما حل.

تونسي لم يتجاوز الـ21 عاما من عمره، يشتبه بتورطه في هجوم استهدف، الخميس، كنيسة بمدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، بينهم امرأة قُطع رأسها.



صناعة الإخوان

عملية طعن وصفها إعلام فرنسي بـ"الفظيعة"، فجرت استياء في تونس أيضا، خصوصا عقب إعلان جنسية المشتبه به، وفق المعلومات الأولية.

وندد نشطاء تونسيون عبر مواقع التواصل بالهجوم الذي يشتبه تنفيذه من قبل تونسي هاجر، مؤخرا، بطريقة غير نظامية إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، حيث احتجزه الأمن قبل أن يطلب منه مغادرة أراضي البلاد، فتوجه إلى فرنسا.

الكاتبة التونسية ألفة يوسف، كتبت تقول عبر فيسبوك: "راشد الغنوشي (زعيم إخوان تونس) يحق له الآن أن يفخر بمن يذكرونه بشبابه، ويحق للإخواني عبد الفتاح مورو أن يسعد بحصوله على أبنائنا…".

وأضافت: "يحق للنائب التونسي راشد الخياري أن يبتهج بمن حقق له برنامجه...ويحق لنا أن نحتفل بجبننا وصمتنا المتواطئ وكرامتنا التي أرقناها تحت أقدام كل الفاسدين والمجانين والإرهابيين الذين حكموا تونس من 2011".

من جانبه، أعرب وليد زروق، النقابي الأمني التونسي عن يقينه من أن "هؤلاء الوحوش الإرهابيين هم كلاب الدم سيستغلون القطيع المهمش والوضع السائد القاتم، لتنفيذ عملياتهم الإرهابية الجبانة بعد تضييق الخناق عليهم".

وتابع عبر فيسبوك: "تونس للأسف أصبحت حاضنة ومصنعة للإرهاب، والكل متواطئ من الأمن إلى السياسيين والأحزاب والقضاة ورأس المال الفاسد والمتوحش".

وأردف: "أنتم من جعلتم من الاسلاميين الإرهابيين شركاء في البلاد، و جعلتم منا عرة الأوطان بين الأمم.. الإرهاب لا دين له ولا رسول ولا رب".

فيما انتقد رافع الطبيب استاذ بالجامعة التونسية عبر الفايسبوك سياسة حكم الإخوان قائلا أن "تونس الموبوءة بالإرهاب ليست دولة مارقة.. هي لم تعد دولة أصلاً!".

تركيا تخطط وقطر تمول

بدوره، علق الباحث التونسي أنس الشابي على الهجوم، قائلا عبر فيسبوك، إن "تركيا تخطّط وقطر تموّل والقطيع التونسي ينفّذ".

فيما قال هشام العجبوني، النائب التونسي عن حزب التيار الديمقراطي، إن "الإرهابي الأحمق الذي قام بعمليّة اغتيال جبانة لأبرياء كانوا يقومون بشعائرهم الدينية في فرنسا، أساء للإسلام ولرسول الله في يوم مولده ولبلده تونس وللجالية التونسية والمسلمة بفرنسا".

وشدد العجبوني على أن "الإسلام براء من هؤلاء الإرهابيين، ولا يجب التسامح مع نشر الفكر المتطرّف والإشادة بالاإرهاب والتحريض عليه."

وعبر عن أمله بأن "لا تحقق هذه العمليات الإرهابية أهدافها في بث الكراهية والفتنة بين مختلف الأديان، وأن لا يدفع ثمنها معتنقو الإسلام المقيمين في فرنسا وغيرها".

وصباح الخميس، أدانت الخارجية التونسية، في بيان، هجوم نيس، مؤكدة رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف تحت أي شكل كان.

وحذرت من مغبة المضي قدما في التوظيف الأيديولوجي والسياسي للمقدسات والأديان وربطها بالإرهاب، داعية إلى ضرورة إبعاد الدين عن هذه الآفة بإعتبارها ظاهرة عابرة للأوطان لا دين أو جنس أو لون لها.