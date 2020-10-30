آسر ياسين يكشف لـ"دوت الخليج الإخبارية" سر ظهور أسرته ومشروعه "الحلم"

يتعامل الفنان المصري آسر ياسين مع التمثيل بمنطق الفيلسوف، إذ يتوحد مع الشخصيات التي يقدمها على الشاشة، ويختار أعماله بعناية شديدة.

وعندما نتأمل أرشيفه الفني نكتشف حرصه الشديد على التنوع، ورغبته في تغيير جلده بشكل مستمر، حيث يعد من أبرز وأهم نجوم الشباك في العالم العربي.

درس الفنان المصري آسر ياسين هندسة الميكانيكا، ولكنه اختار الفن طريقه في الحياة، واستطاع أن يثبت للجميع أن الفن موهبة فطرية، وحضور قبل أي شيء.





"دوت الخليج الإخبارية" التقت الفنان آسر ياسين للحديث حول الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ومشروعاته الفنية المقبلة، وفلسفته في اختيار أعماله الفنية.

ـ بداية ما هي توقعاتك لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي؟

أتوقع النجاح لهذه الدورة لأسباب كثيرة منها دقة التنظيم، وحرص إدارة المهرجان على الظهور بشكل مبهر ولافت لكل دول العالم، بالإضافة لعدد النجوم المشاركين، ومستوى الأفلام التي تتنافس على جوائز المهرجان، كل هذه العوامل تؤكد أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة ستكون رائعة وناجحة.





ـ كيف ترى عضويتك بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة؟

أشعر بالفخر والمسئولية، وبالمناسبة سبق أن تم اختياري عضوا بلجنة تحكيم مهرجان دبي السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي، والمشاركة في التحكيم متعة كبيرة، لأني أشاهد أفلام مع نخبة من الأساتذة المتخصصين في السينما، وبعد المشاهدة تحدث مناقشات رائعة، كل ذلك يثري الثقافة ويساهم في توسيع المدارك.

ـ ما الهدف من ظهورك اللافت بصحبة الأسرة في ليلة افتتاح المهرجان؟

أسرتي مصدر سعادتي، وتعمدت أن تكون زوجتي وطفلاي "طاهر، وأمين" معي على السجادة الحمراء، ليصبح هذا الموقف ذكرى جميلة في حياتهم، وكان المشهد رائعا بالفعل.





ـ تقييمك لتدابير المهرجان الاحترازية خوفا من كورونا؟

أعتبر ذلك تحدي كبير من القائمين على إدارة مهرجان الجونة السينمائي، ويجب توجيه الشكر لهم، خاصة وأنه يوجد إجراءات قوية وتدابير احترازية شديدة لحماية ضيوف المهرجان.. الحياة يجب أن تستمر ولكن من المهم الحذر الشديد، والتعامل بحرص.

ـ ما أسباب التراجع عن تقديم جزء ثان من مسلسل بـ"100وش"؟

دائما أقول الحمد لله على كل شيء، بالفعل فكرنا في تقديم جزء ثان من المسلسل، ولكن في النهاية تم الاستقرار على تقديم فيلم، وأتصور أنه سيظهر للناس بشكل جيد ومبهر، وربما يتم تحويله لأجزاء.

ـ آسر ياسين يضع منهج لحياته وخطة يسير عليها أم إنسان قدري؟

أنا من مواليد برج الحوت، إنسان قدري جدا، و"دائما أقول إن ربنا يختار الأفضل.. أجتهد وأعمل كل ما أستطيع، وأترك كل شيء لتدبير ربنا".





ـ ما هي التجربة السينمائية التي قدمتها وتفتخر بها دائما؟

بصراحة شديدة فيلم "تراب الماس"، أعتبر هذه التجربة ناضجة وثرية جدا، كما أنني سعدت بالتعاون مع المخرج مروان حامد، وكل فريق العمل مثل منة شلبي، وأحمد كمال، وصابرين، والمؤلف أحمد مراد صاغ النص بشكل رائع ومثير.

ـ تجاربك الكوميدية قليلة جدا.. ما السبب؟

بشكل عام كتابة الكوميديا صعبة جدا، وعندما أجد نصا جيدا ومثيرا أتحمس له وأخوض التجربة دون تردد، وهذا ما حدث معي في مسلسل بــ"100وش"، وسعدت جدا بهذه التجربة، لأن الفكرة حلوة والعمل من إخراج كاملة أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم الموهوبين في مقدمتهم نيللي كريم، وباختصار شديد أحب الكوميديا ولكن أختار بعناية شديدة.

ـ هل ستكون المنصات الإلكترونية بديلا عن دور العرض؟

يجب الاعتراف بأنها تنافس بقوة، ولكن لدور العرض السينمائي جو شديد الخصوصية، وأتصور أن دور العرض ستسترد جمالها، وقوتها بعد اختفاء فيروس كورونا.

ـ كيف تلقيت خبر عرض فيلمك الأخير "صاحب المقام" عبر منصة رقمية؟

كنت سعيد جدا، لأنها تجربة جديدة، وحمدا لله حقق الفيلم نجاجا كبيرا، وشاهده الملايين في الوطن العربي من المحيط للخليج.

ـ ما هي أسباب نجاح "صاحب المقام"؟

الفيلم من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، والفكرة رائعة وجديدة، كما أن العمل يضم نخبة من النجوم على رأسهم يسرا التي سعدت بالوقوف أمامها، بالإضافة للمخرج ماندو العدل الذي يمتلك رؤية خاصة.

ـ سمعنا أن هناك مسلسلا جديدا سيعرض لك عبر منصة إليكترونية.. هل هذا صحيح؟

بالفعل انتهيت من تصوير دوري في مسلسل بعنوان "نمرة 2" للمخرج هاني خليفة، وسيعرض عبر منصة شاهد قريبا، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

ـ هل أثرت جائحة كورونا على حياتك اليومية؟

مثل كل الناس أتعامل بحذر شديد، ولكن الحرص على القراءة والاطلاع ساهم بشكل كبير في القضاء على ملل الحظر المنزلي، وأحب القراءة بشكل عام ولكني مهموم بالحاضر جدا، ومؤمن بجملة قالها الأديب العالمي نجيب محفوظ: "الحاضر شمعة مضيئة بين ظلامين".

ـ هل توجد شخصية تشغل بالك وتريد تقديمها في عمل فني؟

بكل تأكيد.. فأنا أحلم بتجسيد شخصية مجدي يعقوب في عمل مميز، لأنه "رسول للخير، وشخص رائع ومؤثر".