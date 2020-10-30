بعد مصر.. البرهان إلى إثيوبيا الأحد لبحث سد النهضة

يعتزم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، الأحد، القيام بزيارة إلى إثيوبيا، لبحث ملفات أبرزها سد النهضة.

ووفق مصادر مطلعة بالحكومة السودانية، لـ "دوت الخليج الإخبارية"، يلتقي البرهان، في زيارته، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، كما من المتوقع أن تشمل سد النهضة.



وتوقعت المصادر نجاح الزيارة، والخروج برؤية موحدة بين الخرطوم وأديس أبابا حول سد النهضة، خاصة بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوفه من اندلاع معركة بسبب الموقف الإثيوبي.

والثلاثاء الماضي، أجرى البرهان مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن خلالها تمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهصة.



وتسعى القاهرة والخرطوم للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل الخلاف قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا تصر على الاستكمال دون اتفاق.