العراق ينحاز لـ"أوبك+" في حربه ضد كورونا.. ماذا عن روسيا وليبيا؟

بالتزامن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بفعل مخاوف ارتفاع الإصابات بكورونا، أبدى العراق استعداده لدعم تحالف أوبك+.

وقال إحسان عبد الجبار إسماعيل، وزير النفط العراقي، الجمعة، إن بلاده العضو في أوبك ستدعم أي قرار جماعي تتخذه أوبك+ بشأن سياسة إنتاج النفط مستقبلا.



وهبط خام برنت لليوم الثالث وانخفض 51 سنتا أو ما يُعادل 1.4% إلى 37.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى في 5 أشهر في الجلسة السابقة. وينتهي أجل عقد برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول اليوم.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو ما يُعادل 1.3% إلى 35.69 دولار للبرميل بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران أمس الخميس.

ونفى وزير النفط العراقي تقريرا لرويترز ذكر أن العراق ودولا أخرى تجادل بشأن ما إذا كان يجب عليها أن تمدد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى 2021

ومن المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني في إطار اتفاقهم بشأن الإنتاج.

لكن السعودية وروسيا وهما منتجان كبيران تؤيدان الإبقاء على تخفيضات إنتاج المجموعة البالغة نحو 7.7 مليون برميل يوميا حاليا في العام القادم مع تهديد تجدد إجراءات العزل العام في أوروبا بإبطاء الطلب محددا.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا في سنغافورة: "في ظل تباطؤ أوروبي يهدد الاستهلاك العالمي وعودة إنتاج ليبيا، يجب أن يقع العبء الآن على أوبك+ لكي تعيد النظر في زيادة إنتاجها مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني".

وأضاف أنه من المستبعد أن تحافظ أسعار النفط على أي ارتفاع في هذه الأجواء التي تفتقر إلى بيان من أوبك+.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا بوتيرة قياسية ليوم واحد بمقدار نصف مليون حالة يوم الأربعاء مما دفع حكومات في أنحاء أوروبا لفرض قيود على التنقل مجددا لكبح الفيروس.

إنتاج روسيا

وصباح اليوم الجمعة، ذكرت وكالة إنترفاكس، نقلا عن بيانات رسمية أن روسيا أبقت بوجه عام إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز دون تغيير في أكتوبر/تشرين الأول الجاري مقارنة مع سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت أن إنتاج روسيا اليومي من النفط ومكثفات الغاز في الفترة من أول أكتوبر تشرين الأول إلى 29 من الشهر نفسه بلغ في المتوسط 1.359 مليون طن (9.96 مليون برميل يوميا).

وفي سبتمبر/أيلول، ارتفع الإنتاج إلى 9.93 مليون برميل يوميا.

صداع الإنتاج الليبي

يتزايد الإنتاج من ليبيا بشكل متسارع، وهو ما يمثل صداعا مزمنا بالنسبة لتحالف أوبك +، خاصة في ظل الإغلاقات المتوقعة جراء الموجة الثانية من كورونا.

ووفقا لما نقلته رويترز، اليوم الجمعة، فإن إنتاج الخام بشركة سرت للنفط الليبية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بلغ أعلى مستوى في 7 سنوات عند 80 ألف برميل يوميا.

وكان مصدر ليبي بقطاع النفط أبلغ رويترز أمس الخميس بأن إجمالي إنتاج البلد العضو في أوبك يقارب 700 ألف برميل يوميا.

ويتعافى الإنتاج من نحو 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي، أى قبل شهرين تقريبا.