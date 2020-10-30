أعلنت أرمينيا وأذربيجان، الجمعة، وصول وزيري خارجيتهما إلى جنيف لإجراء محادثات بشأن أزمة ناغورني قره باغ.
يأتي ذلك لإنهاء الصراع حول الإقليم حيث أودى القتال الدائر منذ أكثر من شهر بحياة المئات.
وقال دبلوماسيون في المدينة السويسرية، لوكالة رويترز، إن من المقرر أن يجتمع الوزيران مع مبعوثين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وهي الدول التي تشارك في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكلفة بتسوية الصراع الذي تصاعد في الأيام الماضية.
وأكدت وزارتا الخارجية في أرمينيا وأذربيجان وصول الوزيرين إلى جنيف.
ودعت جماعات حقوق الإنسان إلى الكف فورا عن استخدام الأسلحة المحظورة بعد تأكيد استخدام أرمينيا ذخائر عنقودية في هجوم على مدينة بَرَدعه بأذربيجان.
وكانت واشنطن أعلنت مؤخرا التوصل إلى اتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف لإطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خرق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان مخيب للآمال.
وتعتبر الهدنة برعاية أمريكية هي الثالثة بين الطرفين خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
حيث توصلت روسيا إلى هدنة بين أرمينيا وأذربيجان، ولكن سرعان ما انهارت نتيجة التدخلات التركية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنيف مسرح محادثات لإنهاء أزمة "قره باغ" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.