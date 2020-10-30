باروكة بنس بالذبابة.. من المناظرة لأزياء الهالوين

تحتفل دول كثيرة، غدا السبت، بـ"الهالوين" وهو احتفال غربي يقام يوم 31 أكتوبر سنويا، عشية العيد المسيحي الغربي "عيد القديسين".

الهالوين يحتفل به الآن في دول كثيرة حول العالم متأثرة بالنسخة الأمريكية، بتقاليد تشمل طقسا يعرف باسم خدعة أم حلوى، والتنكر في زي الهالوين، والتزيين، ونحت القرع ووضع فوانيس، ومشاعل الإضاءة، وزيارة المعالم السياحية المسكونة، وقراءة القصص المخيفة ومشاهدة أفلام الرعب.

واستعدادا لاحتفال العام الحالي طرحت المحلات التجارية مجموعة مختلفة من الملابس والاكسسوارات الغريبة والمثيرة للاحتفال بالهالوين، التي توحي بالرعب والخوف، ولا تخلو بطبيعة الحال من الطرافة والغرابة.

تعتبر باروكة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعليها ذبابة أغرب أزياء الاحتفال بعيد الهالوين لعام 2020، وهي عبارة عن باروكة عليها ذبابة.





وحي هذا الزي الغريب جاء بعد ظهور بنس خلال المناظرة الأخيرة مع الديمقراطية كامالا هاريس، للترشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.

وخلال المناظرة تعرض بنس لموقف محرج بسبب وقوف ذبابة على رأسه لعدة ثوانٍ خلال المناظرة، والتي كانت مادة خصبة لسخرية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وشهدت المناظرة الوحيدة بين النائبين المحتملين للرئيس الأمريكي خلافات حادة حول ملفات داخلية، كإدارة أزمة كورونا والملف الاقتصادي والرعاية الصحية.

وسخر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن من نائب الرئيس مايك بنس، على خلفية "واقعة الذبابة" التي خطفت الأنظار في مناظرة المرشحين على منصب نائب الرئيس.

ونشر بايدن على حسابه عبر "تويتر" صورته وهو يمسك مضرب الذباب، وكتب في تغريدة: "ساهم بخمسة دولارات للمساعدة في إطلاق هذه الحملة".

كما أعاد نشر تغريدة حملته الرئاسية لصورة "مضرب الذباب"، جاء فيها: "يبعد الذباب والأكاذيب، احصل على مضربك اليوم".

