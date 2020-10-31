"الحلم الجورجي" يصطدم بالمعارضة في انتخاب برلمان جديد

بدأ مواطنو جورجيا، السبت، انتخاب برلمان جديد في اختبار لهيمنة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على مدى الأعوام الثمانية الماضية.

وأثار الحزب الجدل بسبب سياسته المتمثلة في اتباع نهج واقعي تجاه روسيا المجاورة، بما في ذلك محاولة استعادة العلاقات التجارية التقليدية.



وقال الحزب في برنامجه إن "سياسة الحلم الجورجي الواقعية والمسؤولة تجاه روسيا" مكَنت من تقليل تهديدات السياسة الخارجية من روسيا كما أعادت فتح السوق الروسية أمام المزارعين ورجال الأعمال الجورجيين.

وهيمن حزب "الحلم الجورجي" على الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عامي 2012 و2016، فيما وقعت أحزاب المعارضة اتفاقية لاستبعاده من تشكيل حكومة ائتلافية في محاولة لإنهاء هيمنة الحزب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة.





ونظام الحكم في جورجيا جمهوري برلماني، ولذلك فإن الحزب الذي يسيطر على البرلمان هو الذي يحكم البلاد.

وفقدت جورجيا السيطرة على منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليتين، في حرب قصيرة مع روسيا عام 2008.





وقد ألقى حزب "الحلم الجورجي" باللوم في هذا الصراع على الحزب الحاكم وقت الحرب وهو الحركة الوطنية المتحدة.

وتطمح جورجيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة، إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري الغربي (ناتو) وتعزيز اندماجها مع الاتحاد الأوروبي. وبعد حرب عام 2008، قطعت جورجيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.