أرمينيا تطلب مشاورات "عاجلة" مع روسيا لتوفير الأمن

طلب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان رسميا من رئيس روسيا فلاديمير بوتين بدء مشاورات "عاجلة" لتوفير الأمن في ظل النزاع مع أذربيجان.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان: "طلب رئيس وزراء أرمينيا من الرئيس الروسي بدء مشاورات عاجلة بهدف تحديد طبيعة وحجم المساعدة التي يمكن لاتحاد روسيا أن يوفرها لأرمينيا لضمان أمنها".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في اجتماع بجنيف على عدم استهداف المدنيين والأهداف غير العسكرية.

وأوضح البيان الصادر عن مبعوثين من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة أن الوزيرين اجتمعا في جنيف واتفقا على عدم الاستهداف العمدي للمدنيين وبدء عملية لتبادل الجثث في أرض المعركة وتقديم قوائم بالأسرى والمعتقلين خلال أسبوع بهدف تبادلهم.

وأشار البيان إلى أن الدولتين ستتواصلان من أجل مناقشة قضايا "متعلقة بآليات محتملة للتحقق من وقف إطلاق النار"؛ وتسببت معارك مستمرة منذ أكثر من شهر في مقتل المئات.





وفشلت ثلاث هدنات من قبل في وقف المعارك التي نشبت مؤخرا بسبب النزاع على إقليم ناغورني قرة باغ، ولكن سرعان ما انهارت نتيجة التدخلات التركية.

وأمس الجمعة، كشفت صحيفة "ذا جلوبال آند ميل" الكندية أن طائرة مسيّرة تركية، أسقطتها أرمينيا، كانت مزودة بنظام استهداف كندي.

وأوقفت كندا صادرات الأسلحة إلى تركيا في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري في أعقاب تحقيق حول احتمال تزويد هذا البلد معدات عسكرية كندية إلى أذربيجان.

وتواجه تركيا اتهامات بإرسال مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال إلى جانب الأذريين، وهو ما تنفيه باكو، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 119 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتشرين في قره باغ، على الأقل منذ بداية المواجهات الأخيرة.