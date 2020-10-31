فوز مرفوض مسبقا.. ماجفولي إلى ولاية جديدة في تنزانيا

أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية بتنزانيا فوز الرئيس المنتهية ولايته جون ماجفولي في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 84,39% من الأصوات.

وقال رئيس اللجنة سيميستوكليس كايباج :"تعلن اللجنة جون ماجفولي فائزا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على غالبية الأصوات".

وكانت المعارضة رفضت مسبقا نتائج الانتخابات، معتبرة أنها شهدت عمليات تزوير واسعة.

وحصل المحامي تيندو ليسو (52 عاما) الخصم الرئيسي لماجفولي ومرشح حزب المعارضة الرئيسي على 13,03% من الأصوات، فيما توزعت بقية الأصوات على 13 مرشحا آخر.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,72% من عدد الناخبين وهو 29,75 مليونا.

كما نال حزب الرئيس ماجفولي أيضا الغالبية العظمى من مقاعد البرلمان الـ 264 خلال الانتخابات التشريعية التي رافقت الاقتراع الرئاسي على ما أظهرت النتائج الأخيرة الصادرة عن اللجنة الانتخابية.





وكان المرشح ليسو رفض مسبقا الخميس نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، معتبرا أن "ما حدث لم يكن انتخابات وبالتالي فإننا لا نعترف به. نحن لا نقبل النتائج" التي ستنشر.

ورأى أن العملية شهدت "تزويرا لم يسبق له مثيل في تاريخنا".

وأعرب المراقبون عن قلقهم الشديد بشأن نزاهة الانتخابات في الفترة التي سبقت التصويت، واندلع العنف في زنجبار التي تتمتع بشبه حكم ذاتي عشية الاقتراع، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وفقا للمعارضة.