تحطم طائرة عسكرية عراقية ومصرع قائدها

أعلنت السلطات العراقية، السبت، سقوط طائرة تدريب عسكرية في محافظة صلاح الدين ومصرع قائدها ومساعده.

وقال الإعلام الأمني، في بيان، إن سبب سقوط الطائرة في منطقة بلد بمحافظة صلاح الدين خلل فني تخللها.

وتابع البيان قائلا "أثناء واجباتها الاعتيادية حدث خلل فني في الطائرة "سزنا كرفان ١٧٢"، مما أدى إلى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير المأهولة".

وأوضح البيان أن الحادث أدى إلى مقتل المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تحطمت طائرة أمريكية من طراز "c130" في قاعدة التاجي بالعاصمة العراقية بغداد.

وأعلن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف الدولي ضد داعش مايلز كيكينز إصابة 4 من طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الأمريكي، مؤكداً سيطرة فرق الإنقاذ على حريق محدود اندلع فيها.