السيسي يحذر مجددا من الفوضى: الوطن يدفع الثمن

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، مجددا من انتشار الفوضى بالبلاد، مؤكدا أن عدم الاستقرار يدمر الدول ويعوق مسار التنمية في أي مكان.

وتأتي تحذيرات الرئيس المصري في إشارة إلى دعوات الجماعة الإرهابية ومن يمولها بين الحين والآخر لمظاهرات ضد الدولة المصرية في ظل النجاحات التي تحققها في مختلف القطاعات وكذلك التدخلات الخارجية في شؤون الدول.



وقال السيسي: "عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة.. أكرر (هذا) الكلام كثيرا وهفضل (سأظل) أكرره.. لمصر ولغير مصر.. نتائج عدم الاستقرار مدمر للدولة ومستقبلها".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات والمتاحف الجديدة فى مدينة شرم الشيخ المصرية، أنه في ظل الاستقرار يمكن تجاوز التحديات واستكمال مسيرة النجاح، لكن عدم الاستقرار له ثمن كبير.





وكان الرئيس المصري قد أكد أوائل الشهر الجاري، أنه لا يمكن التصالح مع من يريد هدم الدولة المصرية، مشددا على أن "استقرار مصر يمثل جزءا أساسيا من عملية التنمية".

وتابع قائلا "أنا لا أبيع الوهم ولا أضحك على الناس، أنا أقول الواقع"، ووعد الشعب المصري بألا يهدأ المسؤولون المصريون حتى تعود مصر لنهضتها مرة أخرى وتتقدم للأمام.

ونوه الرئيس المصري بوجود محاولات "من أجل إيقاع الدولة من جديد، عبر محاولات تأليب المصريين"، ضمن حيل أجيال الحرب الجديدة.