أسعار البيتكوين فوق 14 ألف دولار لأول مرة في 2020

قفزت أسعار العملة الرقمية الأشهر في العالم البيتكوين إلى مستوى قياسي مرتفعة بنسبة تجاوزت الـ 4.81%.

وحسب منصة التعاملات coinmarketcap ارتفع سعر البيتكوين إلى 13926 ألف دولارا لأول مرة في 2020، بينما اجتازت حاجز الـ14 ألف دولار في العديد من البورصات المختصة بالعملات الرقمية المشفرة، مثل بورصة "إكسمو".

وعلى الرغم من أنه لا يزال بعيدا من الرقم القياسي الذي سجله في عام 2017، بعد وصول البيتكوين إلى 20 ألف دولار

كما ارتفعت العملات الرقمية الأخرى، وحققت عملة "Ethereum" بنسبة 3.09%، ووصل سعر العملة الواحدة إلى 390.34 دولار، بينما وصل سعر عملة "Ripple" إلى 0.242 دولار.

بينما حققت عملة "Bitcoin Cash" ارتفاعا وصل إلى 1.93% من قيمتها ووصل سعرها إلى 263.4 دولار للعملة الواحدة.

يشار إلى أن قيمة السوق الرقمية تقدر حاليا بـ403.773 مليار دولار، بينما تسيطر عملة "البيتكوين" على 63.8% من قيمة السوق .