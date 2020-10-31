عقيلة صالح بالقاهرة.. لقاء لبحث تطورات ليبيا

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن عقيلة صالح والوفد المرافق له، وصل إلى القاهرة اليوم السبت.

ويضم الوفد كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج.

وأشار عبدالله بليحق إلى أن رئيس المجلس والوفد الحكومي المرافق له سيلتقون خلال الزيارة عدداً من المسؤولين المصريين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب إلى القاهرة، بعد أيام من عودته من العاصمة المغربية الرباط، حيث بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية، وتسهيل عودة العالقين إلى ليبيا.

وعبر صالح، عن امتنانه للجُهود المغربية، مُشيداً بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن، معربا عن تقديره لمجهودات العاهل المغربي الملك محمد السادس، الساعية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية، وتسهيل عودة العالقين.

وكان عقيلة صالح عقد أمس الجمعة، اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مالطا، مؤكداً أهمية الأمن والاستقرار في ليبيا لتأثير دول أوروبا وحوض المتوسط وتأثرها به، وناقش ملف إعادة الاستثمار.



وتستعد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، خلال يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ولمدة يومين، لأول مرة داخل ليبيا، في مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر.

ويبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.